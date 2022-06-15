Газпром остановил еще один насос "Северного потока". Поставка газа в Европу сократится до 67 млн кубометров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Российская энергетическая компания "Газпром" сообщила, что сократит мощность станции "Северного потока" до 67 млн кубометров в сутки. Ранее по газопроводу прокачивали около 100 млн кубометров в сутки, передает УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
Газпром остановил еще один насос в "Северном потоке". Теперь в Европу по этой газотранспортной ветви сможет поступать не более 67 миллионов кубометров газа в сутки. Это почти в 2,5 раза меньше проектной мощности в 155 миллионов кубометров.
Компания ссылается на истечение срока эксплуатации агрегатов производства компании Siemens, часть из которых была отправлена в Канаду на ремонт и теперь не может вернуться из-за введенных санкций.
Вчера из-за остановки первого насоса Газпром спрогнозировал долговременное снижение прокачки примерно на 40%, то есть чуть больше 90 миллионов кубометров газа в день.
Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост до 10% после сообщения Газпрома о сокращении поставок "Северным потоком" – выше 1150 долларов.
Напомним
Накануне "Газпром" заявил, что перекачка газа в газопровод "Северный поток" резко сократится из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов.
Берлин предоставляет национализированной дочерней компании российского энергетического гиганта "Газпрома", "Gazprom Germania", заем в 10 миллиардов евро (10,4 млрд долл.), чтобы предотвратить ее банкротство, сообщают источники.