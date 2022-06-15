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Газпром остановил еще один насос "Северного потока". Поставка газа в Европу сократится до 67 млн кубометров

Газпром остановил еще один насос "Северного потока". Поставка газа в Европу сократится до 67 млн кубометров

Киев • УНН

 • 131834 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Российская энергетическая компания "Газпром" сообщила, что сократит мощность станции "Северного потока" до 67 млн кубометров в сутки. Ранее по газопроводу прокачивали около 100 млн кубометров в сутки, передает УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Газпром остановил еще один насос в "Северном потоке". Теперь в Европу по этой газотранспортной ветви сможет поступать не более 67 миллионов кубометров газа в сутки. Это почти в 2,5 раза меньше проектной мощности в 155 миллионов кубометров.

Компания ссылается на истечение срока эксплуатации агрегатов производства компании Siemens, часть из которых была отправлена ​​в Канаду на ремонт и теперь не может вернуться из-за введенных санкций.

Вчера из-за остановки первого насоса Газпром спрогнозировал долговременное снижение прокачки примерно на 40%, то есть чуть больше 90 миллионов кубометров газа в день.

Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост до 10% после сообщения Газпрома о сокращении поставок "Северным потоком" – выше 1150 долларов.

Напомним

Накануне "Газпром" заявил, что перекачка газа в газопровод "Северный поток" резко сократится из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов.

Берлин предоставляет национализированной дочерней компании российского энергетического гиганта "Газпрома", "Gazprom Germania", заем в 10 миллиардов евро (10,4 млрд долл.), чтобы предотвратить ее банкротство, сообщают источники.

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