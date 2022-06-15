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Німеччина виділяє до 10 млрд євро для порятунку колишнього підрозділу Газпрому

Німеччина виділяє до 10 млрд євро для порятунку колишнього підрозділу Газпрому

Київ • УНН

 • 149500 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Берлін надає націоналізованій дочірній компанії російського енергетичного гіганта "Газпрому", "Gazprom Germania", позику в 10 мільярдів євро (10,4 млрд дол.), щоб запобігти її банкрутству, повідомляють джерела. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У квітні 2022 року "Газпром" розірвав зв'язки з "Gazprom Germania", що призвело до того, що уряд ФРН узяв тимчасовий контроль над нею, щоб стабілізувати фінанси компанії та захистити поставки газу, що надходить у країну. 

Згідно з умовами фінансової допомоги, німецький державний банк "KfW Group" надасть позику, частина якої зрештою може бути перетворена в пряму частку в межах нової форми "опіки", заявив уряд, проте точні цифри не надав. Термін "опіки" продовжать після вересня, коли його дія закінчиться, а саму компанію перейменують з "Gazprom Germania" на "Securing Energy for Europe".

Як повідомляють співрозмовники видання, міністр економіки ФРН Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації "Gazprom Germania", щоб сприяти новому старту, але цю ідею відхилив канцлер Олаф Шольц. Вони пояснюють, що Шольц стурбований тим, що такий крок може розлютити президента росії володимира путіна і призвести до загострення протистояння щодо імпорту російського газу.

Раніше

"Газпром" різко скоротить постачання по “Північному потоку” нібито через брак газоперекачувальних агрегатів.

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