Германия выделяет до 10 млрд евро для спасения бывшего подразделения Газпрома

Детали

В апреле 2022 года "Газпром" разорвал связи с "Gazprom Germania", что привело к тому, что правительство ФРГ взяло временный контроль над ней, чтобы стабилизировать финансы компании и защитить поставки газа, поступающего в страну.

Согласно условиям финансовой помощи, немецкий государственный банк "KfW Group" предоставит заем, часть которого в конечном итоге может быть превращен в прямую долю в рамках новой формы "опеки", заявило правительство, однако точные цифры не предоставило. Срок "опеки" продлят после сентября, когда его действие истечет, а саму компанию переименуют из Gazprom Germania на Securing Energy for Europe.

Как сообщают собеседники издания, министр экономики ФРГ Роберт Хабек настаивал на полной национализации "Gazprom Germania", чтобы способствовать новому старту, но эту идею отверг канцлер Олаф Шольц. Они объясняют, Шольц обеспокоен тем, что такой шаг может разозлить президента россии владимира путина и привести к обострению противостояния по импорту российского газа.

Ранее

"Газпром" резко сократит поставки по “Северному потоку” якобы из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов.