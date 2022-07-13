Дело "турбина": как россия с помощью газа пытается повлиять на финансовую и военную помощь Украине

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Российский преступный режим вряд ли возобновит снабжение голубого топлива газопроводом «Северный поток – 1» в полном объеме даже после возвращения необходимой турбины. Такой ресурсный шантаж кремля является еще одним элементом полномасштабной войны рф против Украины. Об этом УНН рассказал эксперт Центра Разумкова, экс-директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максим Билявский.

Цитата

«На мой взгляд, «Северный поток –1» или с турбиной, которую вернут, или без нее – он не будет работать. Все из-за политической стратегии преступного режима путина, ведущего против Европейского Союза ресурсную войну. По сути, эта война является элементом полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Объясню, каким образом. Цель ресурсной войны российской федерации – это ослабить финансовые возможности международных партнеров Украины, уменьшить их финансовую гибкость и стабильность, и, соответственно, ограничить, заблокировать поставки как финансовой, так, собственно, и военно-технической помощи. Поэтому, на мой взгляд, россия избрала путь агрессии, эскалации взаимоотношений не только с Украиной, но и со всем цивилизованным миром», - отметил специалист.

Детали

По мнению Билявского, все происходящие события вокруг турбины для газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Северного потока – 1» – это очередная попытка кремля «сломать последовательную санкционную позицию демократических стран всего мира».

«Следующим шагом все же, я более чем убежден, станет невозобновление поставок природного газа через «Северный поток–1», - говорит он.

Как считает эксперт, одним из сигналов того, что такой сценарий является наиболее вероятным, служит в том числе и то, что 12 июля на фоне того, что «Северный поток – 1» был переведен в режим регламентных работ на 10 дней, заявка на транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему не увеличилась. Напротив, она уменьшилась.

Так, если до 11 июля (момента начала регламентных ремонтных работ), через украинскую газотранспортную систему ежесуточно транспортировалось примерно 41-42 млн куб. м, то после этого российская федерация передала заявку на транспортировку газа для рынка ЕС в объеме 39 млн куб. м.

Учитывая практику предыдущих лет, говорит Билявский, «Северный поток –1» с периодичностью в один год всегда становится на регламентные работы. Это происходит либо в июне, либо в июле, либо в августе – в летние сезоны, когда потребление и объемы газа наименьшие на европейском рынке.

Объемы газа, которые поставлялись «Северным потоком – 1» до проведения регламентных работ, компенсировались через увеличенную заявку на транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему, хотя и не в полном объеме – на 30-50%, отмечает специалист. По его словам, сейчас не наблюдается даже этого.

«Более того, российская федерация и дальше продолжает настаивать, чтобы украинская газотранспортная система принимала российский газ для европейских стран через сеть магистральных газопроводов и компрессорных станций, которые подключены к пограничной газоизмерительной станции Сохрановка, которая на сегодняшний день не подконтрольна Вооруженным силам Украины, и фактически мы не можем контролировать в полном объеме показатели коммерческих узлов учета, а значит проверять факт подачи природного газа российской федерацией», – добавил собеседник УНН.

Дополнение

Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", находившегося в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения об "исключении из санкций" будут воспринимать в москве как "проявление слабости".

С середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.

С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам. Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.

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