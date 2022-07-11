"Прояв слабкості": Зеленський прокоментував передачу Канади газової турбіни Німеччині

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Як повідомив Президент, сьогодні МЗС України викликало представника Канади через "абсолютно неприйнятний виняток" із санкційного режиму проти Росії. Це стосується турбіни для газопроводу «Північний потік», яку Канада "фактично передала Росії".

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"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу. Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості", - сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що тепер можна не сумніватися, що Росія спробує повністю припинити постачання газу у Європу і саме до цього тепер треба готуватися.

Нагадаємо

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела планують укласти спільну угоду "про газову солідарність" між країнами в умовах досить непростої ситуації з енергопостачанням та скороченням постачання газу з рф.