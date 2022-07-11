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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Прояв слабкості": Зеленський прокоментував передачу Канади газової турбіни Німеччині

"Прояв слабкості": Зеленський прокоментував передачу Канади газової турбіни Німеччині

Київ • УНН

 • 167614 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський прокоментував передачу Канади газової турбіни "Північний потік" Німеччині, назвавши це "проявом слабкості" у санкціях, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Президент, сьогодні МЗС України викликало представника Канади  через "абсолютно неприйнятний виняток" із санкційного режиму проти Росії. Це стосується турбіни для газопроводу «Північний потік», яку Канада "фактично передала Росії".

Цитата

"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу. Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості", - сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що тепер можна не сумніватися, що Росія спробує повністю припинити постачання газу у Європу і саме до цього тепер треба готуватися.

Нагадаємо

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела планують укласти спільну угоду "про газову солідарність" між країнами в умовах досить непростої ситуації з енергопостачанням та скороченням постачання газу з рф.

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