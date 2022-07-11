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"Проявление слабости": Зеленский прокомментировал передачу Канады газовой турбины Германии

Киев • УНН

 • 167608 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал передачу Канады газовой турбины "Северный поток" Германии, назвав это "проявлением слабости" в санкциях, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Президент, сегодня МИД Украины вызвал представителя Канады  из-за "абсолютно неприемлемого исключения" из санкционного режима против России. Это касается турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада "фактически передала России".

Цитата

"Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Это вопрос очень опасный. Причем опасный не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости", – сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что теперь можно не сомневаться, что Россия попытается полностью прекратить поставки газа в Европу и к этому теперь нужно готовиться.

Напомним

Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр промышленности Чехии Йозеф Сикела планируют заключить совместное соглашение "о газовой солидарности" между странами в условиях достаточно непростой ситуации с энергоснабжением и сокращением поставок газа из России.

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