Уряди Чехії та Німеччини домовляються про заходи солідарності у разі дефіциту газу

Деталі



Як зазначається, у понеділок найбільший трубопровід Північний потік-1, що транспортує російський газ до Німеччини, зупинив обслуговування, очікується, що потік повністю буде припинено 21 липня з 7:00. В уряді наголошують на те, що закриття спричинене через агресивну війну в Україні.



Цитата



"Ми збираємося підписати угоду про заходи солідарності для забезпечення безпеки газопостачання між нашими країнами до початку майбутнього зимового сезону", – йдеться в декларації.

Сторони зазначили, що прокачування газу трубопроводом Північний потік-1 може не відновитися після завершення щорічної планової інспекції, яка триватиме до 21 липня: "Сподіваємося на краще і готуємося до найгіршого", - зазначив віце-канцлер Німеччини. У цьому контексті Хабек попередив, що зимовий сезон обіцяє бути складним і до нього слід починати готуватися прямо зараз.

Доповнення

Постачання газопроводом "Північний потік" зупинено на десять днів з 11 по 21 липня, що раніше анонсували у компанії-опреаторі проекту Nord Stream AG. Постачання газу "Північним потоком" припинено з 7:00 за московським часом.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України висловлюють глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін "Північного потоку-1".