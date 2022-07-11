Правительства Чехии и Германии договариваются о мерах солидарности в случае дефицита газа

Детали



Как отмечается, в понедельник крупнейший трубопровод Северный поток-1, транспортирующий российский газ в Германию, остановил обслуживание, ожидается, что поток будет полностью прекращен 21 июля с 7:00. В правительстве отмечают, что закрытие вызвано агрессивной войной в Украине.

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"Мы собираемся подписать соглашение о мерах солидарности для обеспечения безопасности газоснабжения между нашими странами к началу предстоящего зимнего сезона", – говорится в декларации.

Стороны отметили, что прокачка газа по трубопроводу Северный поток-1 может не восстановиться после завершения ежегодной плановой инспекции, которая продлится до 21 июля: "Надеемся на лучшее и готовимся к худшему", - отметил вице-канцлер Германии. В этом контексте Хабек предупредил, что зимний сезон обещает быть сложным и к нему следует начинать готовиться прямо сейчас.

Дополнение

Снабжение газопроводом "Северный поток" остановлено на десять дней с 11 по 21 июля, ранее анонсированных в компании-опреаторе проекта Nord Stream AG. Снабжение газа "Северным потоком" прекращено с 7:00 по московскому времени.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики Украины выражают глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин "Северного потока-1".