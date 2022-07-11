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В Україні розчаровані рішенням Канади повернути до ФРН відремонтовані турбіни "Північного потоку-1"

В Україні розчаровані рішенням Канади повернути до ФРН відремонтовані турбіни "Північного потоку-1"

Київ • УНН

 • 115986 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України висловлюють глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін "Північного потоку-1". Про це йдеться у заяві МЗС, передає УНН.

Деталі

У заяві йдеться, що у день оголошення цього рішення армія російської федерації обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області. рф діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки отримали поранення. Міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти росії, аби зупинити її війну проти України. Україна вдячна за ці рішучі дії.

Водночас, зазначили у МЗС, остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності москви.

Там пояснили, що росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.

По-перше, компресорна станція "Північного потоку-1" обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням "Газпрому" зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

По-друге, росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування "Північним потоком-1" є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз "Газпром" використовує менше 40% від оплачених потужностей.

У межах чинного контракту "Газпром" може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Окрім того, він може забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити "Північний потік-1", вказали у МЗС.

Окрім того, існує маршрут транспортування газу через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу. росія відмовилася від його використання за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС, наголосили у МЗС.

Таким чином, вказують у МЗС, вимога росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування.

Як повідомляється, Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам росії все одно було ухвалене.

Передача турбіни "Північного потоку-1" дозволить росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи, зауважили у МЗС.

Цитата

“Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму. Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі”, – йдеться у заяві МЗС.

Доповнення

1 липня компанія-оператор Nord Stream AG повідомила, що обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня.

Згодом уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1".

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.

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