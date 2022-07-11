В Украине разочарованы решением Канады вернуть в ФРГ отремонтированные турбины "Северного потока-1"

Детали

В заявлении говорится, что в день объявления этого решения армия российской федерации обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области. россия действовала как государство-террорист, намеренно нанося удары по домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли мирные люди, десятки получили ранения. Международное сообщество, в том числе Канада и Германия, ввело уже ряд весомых санкций против россии, чтобы остановить ее войну против Украины. Украина благодарна за эти решительные действия.

В то же время, отметили в МИДе, последняя канадско-германская договоренность и объявленное на ее основе решение - это подстройка санкционного режима под прихоти россии. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие – укрепит чувство безнаказанности москвы.

Там объяснили, что россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме без турбины, ставшей предметом дискуссии.

Во-первых, компрессорная станция "Северного потока-1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению "Газпрома" сейчас работает только три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились с 167 до 67 млн ​​куб. м газа в сутки.

Во-вторых, россия может продолжить непрерывную поставку газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка "Северным потоком-1" невозможна. В частности, россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас "Газпром" использует менее 40% оплаченных мощностей.

В рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 млн ​​куб. м в сутки. Кроме того, он может забронировать еще до 135 млн. куб. м в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе. По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона. Таким образом Украина может полностью заместить "Северный поток-1", указали в МИД.

Кроме того, существует маршрут транспортировки газа через Польшу, способный протранспортировать до 90 млн куб. м газа в сутки. россия отказалась от его использования по собственному выбору и может возобновить транспортировку газа в Германию, если действительно преследует цель остаться надежным поставщиком ЕС, подчеркнули в МИД.

Таким образом, указывают в МИД, требование россии относительно обязательного возврата турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, не имеющим технического обоснования.

Как сообщается, Украина предоставила исчерпывающие разъяснения немецкой и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование россии не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям россии все равно было принято.

Передача турбины "Северного потока-1" позволит россии и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы, отметили в МИД.

Цитата

“Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима. Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности россии за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире”, – говорится в заявлении МИД.

Дополнение

1 июля компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля.



Позже правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".

Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому" для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.