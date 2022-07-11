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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Постачання газу "Північним потоком" з рф до Європи зупинили

Постачання газу "Північним потоком" з рф до Європи зупинили

Київ • УНН

 • 176084 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Постачання газопроводом "Північний потік" зупинено на десять днів з 11 по 21 липня, що раніше анонсували у компанії-опреаторі проекту Nord Stream AG, пише УНН.

Деталі

Постачання газу "Північним потоком" припинено з 7:00 за московським часом, повідомляють російські ЗМІ.

Nord Stream AG пояснювала, що у 10-денний термін проводитиме планове техобслуговування. Компанія заявила, що заздалегідь погодила графік та план робіт із партнерами з транспортування газу.

Раніше

У червні російська енергетична компанія "Газпром" суттєво скоротила прокачку газу до Європи через "Північний потік".

Єврокомісія заявила, що перебоїв з російським газом тією чи іншою мірою зазнають 12 країн-членів Євросоюзу.

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