Постачання газу "Північним потоком" з рф до Європи зупинили

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Постачання газу "Північним потоком" припинено з 7:00 за московським часом, повідомляють російські ЗМІ.

Nord Stream AG пояснювала, що у 10-денний термін проводитиме планове техобслуговування. Компанія заявила, що заздалегідь погодила графік та план робіт із партнерами з транспортування газу.

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У червні російська енергетична компанія "Газпром" суттєво скоротила прокачку газу до Європи через "Північний потік".

Єврокомісія заявила, що перебоїв з російським газом тією чи іншою мірою зазнають 12 країн-членів Євросоюзу.