Поставки газа "Северным потоком" из рф в Европу остановили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Снабжение газопроводом "Северный поток" остановлено на десять дней с 11 по 21 июля, что ранее анонсировали в компании-опреаторе проекта Nord Stream AG, пишет УНН.
Детали
Снабжение газа "Северным потоком" прекращено с 7:00 по московскому времени, сообщают российские СМИ.
Nord Stream AG объясняла, что в 10-дневный срок будет проводить плановое техобслуживание. Компания заявила, что заранее согласовала график и план работ с партнерами по транспортировке газа.
Ранее
В июне российская энергетическая компания "Газпром" существенно сократила прокачку газа в Европу через "Северный поток".
Еврокомиссия заявила, что перебои с российским газом в той или иной степени испытывают 12 стран-членов Евросоюза.