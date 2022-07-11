МЗС України викликало повіреного Канади через турбіну для "Північного потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Канади через рішення країни повернути Німеччині відремонтовану турбіну для "Північного потоку". Про це йдеться в коментарі, який оприлюднила пресслужба МЗС, пише УНН.
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"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін "Північного потоку-1", – повідомили в МЗС.
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Під час бесіди канадську сторону закликали переглянути рішення, яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму проти рф, а також створює підґрунтя для того, щоб країна-агресор і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи.
Нагадаємо
1 липня компанія-оператор Nord Stream AG повідомила, що обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня.
Згодом уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1".
Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.