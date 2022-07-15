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Орбан заявив, що ЄС санкціями проти рф "вистрілив собі в груди"

Орбан заявив, що ЄС санкціями проти рф "вистрілив собі в груди"

Київ • УНН

 • 239561 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Kossuth Radio повторив кремлівський наратив, що санкції проти рф нібито завдають більше шкоди тим, хто їх запроваджує, заявивши, що "санкційна політика не виправдала сподівань", пише УНН.

Деталі

Найголовніше, щоб у Брюсселі побачили: "було припущено помилки, санкційна політика не виправдала покладених на неї сподівань, насправді вона дала зворотний ефект", оцінив він.

Орбан заявив, що "вони" думали, що санкційна політика нашкодить росіянам більше, ніж європейцям, "але нам болючіше". З його слів, "вони" думали, що війну можна скоротити у часі за допомогою санкційної політики, тому що можна швидко досягти успіху, послабивши росію, але й це нібито не спрацювало, і "війна затяглася".

"Спочатку я подумав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер здається, що європейська економіка вистрілила собі в легені, і тому зараз вона задихається", - заявив Орбан.

У цьому контексті він згадав про енергоносії, додавши, що будуть країни, де буде газ, але ціна буде дуже високою, і "ми належимо до останньої категорії".

Доповнення

Після вторгнення рф в Україну 24 лютого ЄС погодив шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.

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