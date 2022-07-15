Орбан заявил, что ЕС санкциями против рф "выстрелил себе в грудь"

Детали

Самое главное, чтобы в Брюсселе увидели: "были допущены ошибки, санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, на самом деле она дала обратный эффект", оценил он.

Орбан заявил, что "они" думали, что санкционная политика навредит россиянам больше, чем европейцам, "но нам больнее". По его словам, "они" думали, что войну можно сократить во времени с помощью санкционной политики, потому что можно быстро добиться успеха, ослабив россию, но и это якобы не сработало, и "война затянулась".

"Сначала я подумал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и потому сейчас она задыхается", – заявил Орбан.

В этом контексте он упомянул об энергоносителях, добавив, что будут страны, где будет газ, но цена будет очень высокой, и "мы принадлежим к последней категории".

Дополнение

После вторжения рф в Украину 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импортируемую морем российскую сырую нефть до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и отключил от системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.