Европа не должна уставать против россии - Боррель

Детали

Он также предупредил, что владимир путин попытается воспользоваться "демократической усталостью".

Выступая после переговоров с министрами иностранных дел ЕС, Боррель сказал, что российский лидер "считает демократии слабыми" и призвал Европу придерживаться своих решений вооружить Украину и ввести санкции против Москвы.

"Я уверен, что путин рассчитывает на демократическую усталость", - сказал он, отвечая на вопрос об опасениях, что лидеры ЕС недовольны внутренними экономическими расходами санкций и перебоев со снабжением энергоресурсов россией.

"Правительства государств-членов ЕС должны продолжать поддерживать принятые ими решения. Они приняли решение об ограничительных мерах по российской экономике и должны их придерживаться. Для нас это проверка нашей стабильности на уровне нашего общества. Мы должны быть достаточно жесткими, чтобы держаться. У нас нет выбора — и у украинцев тоже".

Дополнение

С февраля, когда россия вторглась в соседнюю Украину, ЕС развернул ряд эскалационных пакетов санкций против Москвы.

В июне было принято решение о запрете на импорт нефти, и сейчас дипломаты обсуждают эмбарго на золото, но многие европейские страны по-прежнему зависят от поставок энергоресурсов из россии.

Тем временем Москва воспользовалась зависимостью некоторых членов ЕС от поставок, задерживая и прерывая поставки газа, что способствовало недопустимо высоким затратам на энергоносители в блоке ЕС.

Боррель и большинство западных лидеров настаивают на том, что санкции нанесли ущерб экономике россии и только будут усиливаться, если путин не выведет свои войска из Украины.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ближайший к кремлю лидер ЕС — раскритиковал эти меры, заявив, что Европа "выстрелила себе в грудь", нанеся ущерб энергоснабжению.