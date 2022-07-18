Европа не должна уставать против россии - Боррель

ukru
13:08 • 2314 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 23624 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 43024 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 74341 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114543 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124665 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112448 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141708 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139895 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114104 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 76525 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 66383 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 32929 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 28838 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 75849 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 74341 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 75849 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240500 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270343 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 14925 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114543 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103460 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121224 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123620 просмотра
Актуальное
Европа не должна уставать против россии - Боррель

Европа не должна уставать против россии - Боррель

Киев • УНН

 • 110598 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Европейцы не должны уставать в своих усилиях по отражению вторжения россии в Украину, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Слова главы дипломатии приводит AFP, передает УНН.

Детали

Он также предупредил, что владимир путин попытается воспользоваться "демократической усталостью".

Выступая после переговоров с министрами иностранных дел ЕС, Боррель сказал, что российский лидер "считает демократии слабыми" и призвал Европу придерживаться своих решений вооружить Украину и ввести санкции против Москвы.

"Я уверен, что путин рассчитывает на демократическую усталость", - сказал он, отвечая на вопрос об опасениях, что лидеры ЕС недовольны внутренними экономическими расходами санкций и перебоев со снабжением энергоресурсов россией.

"Правительства государств-членов ЕС должны продолжать поддерживать принятые ими решения. Они приняли решение об ограничительных мерах по российской экономике и должны их придерживаться. Для нас это проверка нашей стабильности на уровне нашего общества. Мы должны быть достаточно жесткими, чтобы держаться. У нас нет выбора — и у украинцев тоже".

Дополнение

С февраля, когда россия вторглась в соседнюю Украину, ЕС развернул ряд эскалационных пакетов санкций против Москвы.

В июне было принято решение о запрете на импорт нефти, и сейчас дипломаты обсуждают эмбарго на золото, но многие европейские страны по-прежнему зависят от поставок энергоресурсов из россии.

Тем временем Москва воспользовалась зависимостью некоторых членов ЕС от поставок, задерживая и прерывая поставки газа, что способствовало недопустимо высоким затратам на энергоносители в блоке ЕС.

Боррель и большинство западных лидеров настаивают на том, что санкции нанесли ущерб экономике россии и только будут усиливаться, если путин не выведет свои войска из Украины.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ближайший к кремлю лидер ЕС — раскритиковал эти меры, заявив, что Европа "выстрелила себе в грудь", нанеся ущерб энергоснабжению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы