Европа не должна уставать против россии - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Европейцы не должны уставать в своих усилиях по отражению вторжения россии в Украину, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Слова главы дипломатии приводит AFP, передает УНН.
Детали
Он также предупредил, что владимир путин попытается воспользоваться "демократической усталостью".
Выступая после переговоров с министрами иностранных дел ЕС, Боррель сказал, что российский лидер "считает демократии слабыми" и призвал Европу придерживаться своих решений вооружить Украину и ввести санкции против Москвы.
"Я уверен, что путин рассчитывает на демократическую усталость", - сказал он, отвечая на вопрос об опасениях, что лидеры ЕС недовольны внутренними экономическими расходами санкций и перебоев со снабжением энергоресурсов россией.
"Правительства государств-членов ЕС должны продолжать поддерживать принятые ими решения. Они приняли решение об ограничительных мерах по российской экономике и должны их придерживаться. Для нас это проверка нашей стабильности на уровне нашего общества. Мы должны быть достаточно жесткими, чтобы держаться. У нас нет выбора — и у украинцев тоже".
Дополнение
С февраля, когда россия вторглась в соседнюю Украину, ЕС развернул ряд эскалационных пакетов санкций против Москвы.
В июне было принято решение о запрете на импорт нефти, и сейчас дипломаты обсуждают эмбарго на золото, но многие европейские страны по-прежнему зависят от поставок энергоресурсов из россии.
Тем временем Москва воспользовалась зависимостью некоторых членов ЕС от поставок, задерживая и прерывая поставки газа, что способствовало недопустимо высоким затратам на энергоносители в блоке ЕС.
Боррель и большинство западных лидеров настаивают на том, что санкции нанесли ущерб экономике россии и только будут усиливаться, если путин не выведет свои войска из Украины.
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ближайший к кремлю лидер ЕС — раскритиковал эти меры, заявив, что Европа "выстрелила себе в грудь", нанеся ущерб энергоснабжению.