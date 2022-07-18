Голова МЗС Угорщини заявив про досягнення угоди про новий пакет санкцій ЄС проти рф

Деталі

Сійярто підкреслив, що в основному йдеться про роз'яснення існуючих правил і, "що ще важливіше, про те, що не входить до пакету, оскільки, попри зусилля деяких держав-членів, у ньому немає жодних обмежень на транспортування енергоносіїв, як до прикладу санкції проти Газпромбанку".

"Ми дуже наполегливо вказували на те, що якби санкції щодо Газпромбанку були включені до санкційного списку, то ми не змогли б надати йому підтримку з боку Угорщини, тому в пропозиції щодо санкцій, яка вже надійшла до нас, Газпромбанк не включений..." - сказав він.

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Згідно з планами, серед іншого буде введено ембарго на золото з рф, посилено обмеження щодо торгівлі так званою продукцією подвійного призначення, запроваджено додаткові обмеження на держзакупівлі та прийом депозитів, встановлено заборони щодо інших, в основному, бухгалтерських, аудиторських, податкових консультаційних послуг.

Окрім того, як вказано, до списку санкцій ЄС будуть додані ще 48 осіб і 9 організацій, у тому числі віце-прем'єр росії, кілька політичних лідерів республік-членів та "Сбєрбанк".

Міністр повідомив, що на зустрічі також було ухвалено рішення про те, що ще 500 млн євро із ресурсів Європейського фонду миру буде перенаправлено на фінансування постачання зброї в Україну. Він наголосив: уряд Угорщини також не блокував це рішення, але водночас не змінює своєї позиції і продовжує непостачання зброїі не дозволяє пряме постачання зброї через територію країни.

Доповнення

Після вторгнення рф в Україну 24 лютого ЄС погодив шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.