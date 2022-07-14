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Сійярто: Угорщина ніколи не підтримає санкції проти "Газпрому"

Сійярто: Угорщина ніколи не підтримає санкції проти "Газпрому"

Київ • УНН

 • 199625 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Угорщина не готова обговорювати можливі санкції ЄС проти постачання російського газу і не підтримає включення до санкційного списку російського «Газпрому» або «Газпромбанку», заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Цитата

"В Угорщині ми дали зрозуміти, що не готові навіть обговорювати будь-які санкції щодо постачання газу. І ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не голосуватимемо за санкційний список, до якого входять "Газпром" або "Газпромбанк", — заявив Сійярто.

Деталі

Міністр повідомив, що уряд Угорщини зараз зайнятий заповненням газосховищ і ухвалив рішення закупити "додаткові обсяги газу понад обсяги, зазначені в наших довгострокових контрактах". Переговори про додаткові обсяги газу також розпочалися позавчора з росією.

"У нас два довгострокові контракти, один із "Газпромом", інший із Shell. А тепер ми купимо додатково 700 млн куб. м газу, тому що це необхідний максимум, який ми можемо зберігати у наших сховищах до початку опалювального сезону. (...) Наша мета – додаткові 700 млн куб. м. Ми вже розпочали торгові переговори – в обох географічних напрямках", - сказав Сійярто.

Раніше

Сійярто заявив, що уряд Угорщини не бажає навіть вести переговори про можливе ембарго на постачання російського газу, оскільки "безпека енергопостачання Угорщини не може бути предметом компромісу".

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