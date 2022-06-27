Угорщина не бажає обговорювати з ЄС ембарго на російський газ - Сійярто

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«У нас немає проблем з тим, що Європейський Союз шукає нові джерела газу, але участь у цьому може бути лише добровільною, на держави-члени не може бути накладено зобов'язання щодо закупівель», - заявив міністр.

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Сійярто також зазначив, що на сьогодні є нібито серйозні технічні проблеми на маршрутах транспортування газу з росії до Західної Європи.

У зв'язку з цим Угорщина очікує від Єврокомісії «розслідування», чи справді це пов'язано з неповерненням раніше відправленого з Канади обладнання для експлуатації трубопровідної системи.

«Якщо це правда, ми очікуємо від Європейської комісії якихось дій, щоб гарантувати, що постачання природного газу до Європи не призведе до кризи в короткостроковій перспективі», — сказав він.

Нагадаємо

Тижнем раніше Сійярто заявив, що в росії обіцяли і надалі забезпечувати стабільне газопостачання в Угорщину.

Додамо

Після того, як ЄС ввів санкції проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, Москва вимагала оплати в рублях за постачання газу, починаючи з 1 квітня. Але блок заявив державам-членам, що запропонований кремлем механізм, що вимагає відкриття рахунків у євро та рублях у підконтрольному владі росії Газпромбанку, порушить санкції. Згодом у ЄС роз'яснили, як не порушити санкції при оплаті.

27 квітня в "Газпромі" заявили про припинення постачання газу до Болгарії та Польщі, які платити в рублях відмовилися. 21 травня "Газпром" повністю перекрив газ Фінляндії з тієї ж причини, а 31 травня – Нідерландам. 1 червня "Газпром" знову відключив газ за відмову платити рублями – Данії та британській Shell.

У ЄС назвали заяву "Газпрому" про припинення постачання черговою спробою газового шантажу з боку росії.