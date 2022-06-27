Венгрия не желает обсуждать с ЕС эмбарго на российский газ - Сийярто

КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Люксембурге в понедельник, что правительство страны не желает даже вести переговоры о возможном эмбарго на поставку российского газа, поскольку «безопасность энергоснабжения Венгрии не может быть предметом компромисса», пишет УНН со ссылкой на венгерскую газету Világgazdaság.