Венгрия не желает обсуждать с ЕС эмбарго на российский газ - Сийярто
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Люксембурге в понедельник, что правительство страны не желает даже вести переговоры о возможном эмбарго на поставку российского газа, поскольку «безопасность энергоснабжения Венгрии не может быть предметом компромисса», пишет УНН со ссылкой на венгерскую газету Világgazdaság.
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«У нас нет проблем с тем, что Европейский Союз ищет новые источников газа, но участие в этом может быть только добровольным, на государства-члены не может быть наложено обязательство по закупкам», - заявил министр.
Детали
Сийярто также отметил, что на сегодня существуют якобы серьезные технические проблемы на маршрутах транспортировки газа из россии в Западную Европу.
В связи с этим Венгрия ожидает от Еврокомиссии «расследования», действительно ли это связано с невозвратом ранее отправленного из Канады оборудования для эксплуатации трубопроводной системы.
«Если это правда, мы ожидаем от Европейской комиссии каких-то действий, чтобы гарантировать, что поставки природного газа в Европу не приведут к кризису в краткосрочной перспективе», — сказал он.
Напомним
Неделей ранее Сийярто заявил, что в рф обещали и в дальнейшем обеспечивать стабильное газоснабжение в Венгрию.
Добавим
После того, как ЕС ввел санкции против россии в связи с ее вторжением в Украину, москва требовала оплаты в рублях за поставку газа, начиная с 1 апреля. Но блок заявил государствам-членам, что предложенный кремлем механизм, требующий открытия счетов в евро и рублях в подконтрольном властям рф Газпромбанке, нарушит санкции. Позже в ЕС разъяснили, как не нарушить санкции при оплате.
27 апреля в "Газпроме" заявили о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу, которые платить в рублях отказались. 21 мая "Газпром" полностью перекрыл газ Финляндии по той же причине, а 31 мая – Нидерландам. 1 июня "Газпром" снова отключил газ за отказ платить рублями – Дании и британской Shell.
В ЕС назвали заявление "Газпрома" о прекращении поставок очередной попыткой газового шантажа со стороны россии.