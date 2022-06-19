Сийярто: в рф пообещали Венгрии газ и в дальнейшем

ukru
13:44 • 46646 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 85222 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 68259 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 47798 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 104503 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 118934 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126039 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113123 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 57663 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 61135 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 63331 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 44797 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 30998 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 104503 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 105788 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246006 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 275717 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 63355 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 118935 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105718 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123349 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125670 просмотра
Актуальное
Сийярто: в рф пообещали Венгрии газ и в дальнейшем

Сийярто: в рф пообещали Венгрии газ и в дальнейшем

Киев • УНН

 • 129772 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в рф обещали и в дальнейшем обеспечивать стабильное газоснабжение в Венгрию, пишет УНН со ссылкой на 24.hu.

Цитата

"Когда появились новости о том, что "Газпром" прекратит поставки в некоторые страны, я поговорил с генеральным директором компании и вице-премьером россии по энергоснабжению, которые заверили, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией", — сказал министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире Radio Kossuth.

Детали

При этом глава МИД Венгрии добавил, что "как и многие другие западноевропейские компании, MVM платит за природный газ так, как этого требует поставщик".

По его информации, Венгрия имеет долгосрочный контракт на закупку газа с "Газпромом" сроком на пятнадцать лет.

Поставки природного газа в Венгрию и энергоснабжение страны полностью обеспечены. "Природный газ и сырая нефть также поступали каждый день на договорной, плановой, бесперебойной основе", - сказал Сийярто.

Ранее

Сийярто заявлял, что Венгрия будет использовать российскую схему оплаты за газ и нефть.

Контекст

После того, как ЕС ввел санкции против россии в связи с ее вторжением в Украину, москва требовала оплаты в рублях за поставку газа, начиная с 1 апреля. Но блок заявил государствам-членам, что предложенный кремлем механизм, требующий открытия счетов в евро и рублях в подконтрольном властям рф Газпромбанке, нарушит санкции. Позже в ЕС разъяснили, как не нарушить санкции при оплате.

27 апреля в "Газпроме" заявили о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу, которые платить в рублях отказались. 21 мая "Газпром" полностью перекрыл газ Финляндии по той же причине, а 31 мая – Нидерландам. 1 июня "Газпром" снова отключил газ за отказ платить рублями – Дании и британской Shell.

В ЕС назвали заявление "Газпрома" о прекращении поставок очередной попыткой газового шантажа со стороны россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы