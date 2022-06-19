Сийярто: в рф пообещали Венгрии газ и в дальнейшем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в рф обещали и в дальнейшем обеспечивать стабильное газоснабжение в Венгрию, пишет УНН со ссылкой на 24.hu.
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"Когда появились новости о том, что "Газпром" прекратит поставки в некоторые страны, я поговорил с генеральным директором компании и вице-премьером россии по энергоснабжению, которые заверили, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией", — сказал министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире Radio Kossuth.
Детали
При этом глава МИД Венгрии добавил, что "как и многие другие западноевропейские компании, MVM платит за природный газ так, как этого требует поставщик".
По его информации, Венгрия имеет долгосрочный контракт на закупку газа с "Газпромом" сроком на пятнадцать лет.
Поставки природного газа в Венгрию и энергоснабжение страны полностью обеспечены. "Природный газ и сырая нефть также поступали каждый день на договорной, плановой, бесперебойной основе", - сказал Сийярто.
Ранее
Сийярто заявлял, что Венгрия будет использовать российскую схему оплаты за газ и нефть.
Контекст
После того, как ЕС ввел санкции против россии в связи с ее вторжением в Украину, москва требовала оплаты в рублях за поставку газа, начиная с 1 апреля. Но блок заявил государствам-членам, что предложенный кремлем механизм, требующий открытия счетов в евро и рублях в подконтрольном властям рф Газпромбанке, нарушит санкции. Позже в ЕС разъяснили, как не нарушить санкции при оплате.
27 апреля в "Газпроме" заявили о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу, которые платить в рублях отказались. 21 мая "Газпром" полностью перекрыл газ Финляндии по той же причине, а 31 мая – Нидерландам. 1 июня "Газпром" снова отключил газ за отказ платить рублями – Дании и британской Shell.
В ЕС назвали заявление "Газпрома" о прекращении поставок очередной попыткой газового шантажа со стороны россии.