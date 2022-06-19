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Сійярто: у рф пообіцяли Угорщині газ і надалі

Сійярто: у рф пообіцяли Угорщині газ і надалі

Київ • УНН

 • 129777 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в рф обіцяли й надалі забезпечувати стабільне газопостачання до Угорщини, пише УНН з посиланням на 24.hu.

Цитата

"Коли з'явилися новини про те, що "Газпром" припинить постачання до деяких країн, я поговорив з генеральним директором компанії та віце-прем'єром росії з енергопостачання, які запевнили, що вони виконають свої контрактні зобов’язання перед Угорщиною", — сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто в ефірі Radio Kossuth.

Деталі

При цьому голова МЗС Угорщини додав, що "як і багато інших західноєвропейських компаній, MVM платить за природний газ так, як цього вимагає постачальник".

За його інформацією, Угорщина має довгостроковий контракт на закупівлю газу з "Газпромом" терміном на п'ятнадцять років.

Постачання природного газу до Угорщини та енергопостачання країни загалом повністю забезпечені. "Природний газ та сира нафта також надходили щодня на договірній, плановій, безперебійній та безперебійній основі", - сказав Сійярто.

Раніше

Сійярто заявляв, що Угорщина використовуватиме російську схему оплати за газ і нафту.

Контекст

Після того, як ЄС запровадив санкції проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, москва вимагала оплати в рублях за постачання газу, починаючи з 1 квітня. Але блок заявив державам-членам, що запропонований кремлем механізм, який вимагає відкриття рахунків у євро та рублях у підконтрольному владі рф Газпромбанку, порушить санкції. Згодом у ЄС роз'яснили, як не порушити санкції при оплаті.

27 квітня в "Газпромі" заявили про припинення постачання газу до Болгарії та Польщі, які платити в рублях відмовилися. 21 травня "Газпром" повністю перекрив газ Фінляндії з тієї ж причини, а 31 травня - Нідерландам. 1 червня "Газпром" знову відключив газ за відмову платити рублями - Данії та британській Shell.

У ЄС назвали заяву "Газпрому" про припинення поставок черговою спробою газового шантажу з боку росії.

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