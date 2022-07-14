Сийярто: Венгрия никогда не поддержит санкции против "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Венгрия не готова обсуждать возможные санкции ЕС против поставки российского газа и не поддержит включение в санкционный список российского «Газпрома» или «Газпромбанка», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
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"В Венгрии мы дали понять, что не готовы даже обсуждать какие-либо санкции по поставкам газа. И мы ясно дали понять, что никогда не будем голосовать за санкционный список, в который входят "Газпром" или "Газпромбанк", - заявил Сийярто.
Детали
Министр сообщил, что правительство Венгрии сейчас занято заполнением газохранилищ и приняло решение закупить "дополнительные объемы газа сверх объемов, указанных в наших долгосрочных контрактах". Переговоры о дополнительных объемах газа также начались позавчера с рф.
"У нас два долгосрочных контракта, один с "Газпромом", другой с Shell. А теперь мы купим дополнительно 700 млн куб. м газа, потому что это необходимый максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона. (...) Наша цель – дополнительные 700 млн куб. м. Мы уже начали торговые переговоры – в обоих географических направлениях", - сказал Сийярто.
Ранее
Сийярто заявил, что правительство Венгрии не желает даже вести переговоры о возможном эмбарго на поставку российского газа, поскольку "безопасность энергоснабжения Венгрии не может быть предметом компромисса".