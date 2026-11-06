"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь

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Первые недели с младенцем редко похожи на картинки из социальных сетей. До 85% женщин после родов переживают бэби-блюз: плаксивость, тревогу, перепады настроения, которые проходят сами через несколько дней. Но некоторые мамы сталкиваются с послеродовой депрессией.

О признаках послеродовой депрессии и о том, как пережить это состояние, в интервью УНН рассказала перинатальный психолог КНП "Перинатальный центр города Киева" Татьяна Першина.

Чем послеродовая депрессия отличается от бэби-блюза и как понять, что это уже не просто усталость?

Бэби-блюз — это нормальная временная послеродовая эмоциональная реакция, в частности связанная с гормональными изменениями. А также с физическим истощением, недосыпанием, стрессом и адаптацией к новой роли мамы. Возникает у многих женщин в первые дни после родов, обычно достигает максимума на 3–5-й день и проходит в течение двух недель. Это состояние проходит без специального лечения при условии поддержки и отдыха матери. А вот послеродовая депрессия — это уже клиническое состояние, которое требует оценки специалиста и, при необходимости, психотерапии и медикаментозного лечения. Послеродовая депрессия может развиться в первые недели или месяцы после родов. В отдельных случаях начинается еще во время беременности.

Есть определенные проявления послеродовой депрессии:

стойкая грусть, подавленность или ощущение пустоты;

потеря интереса и удовольствия от того, что раньше было важным;

выраженная тревога, чувство вины, собственной никчемности или безнадежности;

трудности с повседневными делами и уходом за собой или ребенком;

нарушения сна и аппетита, которые не объясняются только режимом новорожденного.

Однако симптомы могут быть разными. Депрессия не обязательно проявляется постоянным плачем, а мама не всегда может сама осознать, что нуждается в помощи.

Насколько распространенным явлением является послеродовая депрессия?

К сожалению, депрессия после родов на самом деле довольно распространенное состояние. И важно понимать: это не редкое осложнение и не признак того, что женщина не справляется с материнством. Ориентировочно 1 из 7–8 женщин может столкнуться с послеродовой депрессией. В то же время распространенность зависит от страны, условий жизни, критериев диагностики и периода, в течение которого оценивают симптомы.

Для наглядности, бэби-блюз, то есть временные эмоциональные изменения, переживает значительная часть мам — до 80–85%. С послеродовой депрессией сталкивается примерно 10–15% женщин, согласно многим международным оценкам. То есть это не единичные случаи. И именно поэтому важно распознавать симптомы, не обесценивать переживания женщины и не объяснять все только гормонами.

Бывает ли послеродовая депрессия у мужчин, которые становятся отцами?

Да, отцы-мужчины тоже могут отреагировать на рождение ребенка депрессией. В научной литературе ее называют отцовской послеродовой депрессией (paternal postpartum depression). Согласно метаанализу 47 исследований, охватившему более 20 тысяч мужчин, примерно у 8,75% отцов наблюдались проявления депрессии в течение первого года после рождения ребенка. Важными факторами могут быть недосыпание, новая ответственность, финансовые трудности, проблемы в отношениях, предыдущие эпизоды депрессии. Если такое состояние наблюдается у партнерши, риск депрессивных симптомов у мужчины также возрастает. Мужчины тоже испытывают биологические изменения, в частности гормональные, хотя они не идентичны изменениям у женщин после родов.

Не стоит списывать длительную раздражительность или эмоциональную отстраненность мужчины просто на усталость или фразу "он привыкает к роли отца". Если симптомы устойчивы, ухудшают повседневную жизнь или отношения, необходима консультация специалиста. Депрессия поддается лечению. Рождение ребенка — это большая психологическая перестройка для обоих родителей, и поддержка нужна обоим.

Каковы все же основные причины развития такого вида депрессии: гормоны, недосыпание, обстоятельства, что-то другое?

Послеродовая депрессия обычно возникает не по одной причине, а вследствие сочетания биологических, психологических и социальных факторов. И важно: она может развиться даже у женщины, которая очень хотела ребёнка, имеет любящего партнёра и ранее не имела никаких психических расстройств. Такую депрессию могут вызывать — биологические и гормональные изменения, физическое истощение и дефицит сна, психологические факторы, социальные обстоятельства и отношения, предрасположенность и состояние здоровья.

Важно помнить, что депрессия — это не слабость характера, не неблагодарность и не следствие того, что женщина недостаточно любит ребёнка. И ещё — наличие факторов риска не означает, что депрессия обязательно возникнет. А их отсутствие не гарантирует защиты. Поэтому лучший подход — не искать виноватого, а своевременно замечать симптомы, оценивать состояние мамы и обеспечивать ей необходимую помощь.

Правильно ли я понимаю, что ещё во время беременности можно спрогнозировать вероятность возникновения депрессии?

Риск развития депрессии можно оценивать уже во время беременности, но точно предсказать, у кого она разовьётся, пока невозможно. Есть определённые категории, которые находятся в зоне риска. Это те, кто ранее перенёс депрессию или тревожные расстройства, а также женщины, у которых депрессия или тревожность проявились во время текущей беременности, и те, кто уже сталкивался с послеродовой депрессией. Также к факторам риска относятся биполярное расстройство или другие психические расстройства, психиатрическое лечение в анамнезе, депрессия у близких родственников.

Важны и психосоциальные обстоятельства. В группе риска находятся женщины, у которых нет эмоциональной и практической поддержки, есть конфликты с партнёром или которые подвергаются домашнему насилию. В целом значение имеют опыт насилия, травматические события, утраты. Важны также самостоятельность и финансовая стабильность. Кроме того, в группе риска находятся женщины, переживающие нежелательную или кризисную беременность, значительный стресс.

Ещё одна группа факторов — особенности беременности, родов и состояния ребёнка. Развитие депрессии могут спровоцировать осложнения во время беременности или травматичный опыт родов. Если женщина испытывает длительную боль, выраженное истощение и трудности с восстановлением после рождения ребёнка. Преждевременное рождение ребёнка, заболевание малыша, госпитализация в отделение интенсивной терапии — тоже факторы риска.

Все эти факторы связаны с повышенным риском, но ни один из них сам по себе не означает, что депрессия обязательно возникнет.

Ещё во время беременности можно выявить риск развития депрессии. Для этого существуют два подхода: беседа с беременной о её состоянии и валидированные скрининговые опросники. Речь идёт о клинической беседе и Эдинбургской шкале послеродовой депрессии (EPDS). Согласно рекомендациям Американского колледжа акушеров и гинекологов, скрининг на депрессию и тревожные расстройства следует проводить во время первого пренатального визита, повторно на более поздних сроках беременности и после родов.

Важно понимать, что эти шкалы помогают выявлять симптомы, но не могут достоверно предсказать будущую послеродовую депрессию у женщины, которая сейчас чувствует себя хорошо. И ещё одна важная деталь: во время беременности у женщины может не быть ни одного очевидного фактора риска, но после сложных родов, разлуки с ребёнком или другого события, например войны, разлуки с мужем, вынужденного переезда, её состояние может измениться. Поэтому профилактика не заканчивается рождением ребёнка.

Какие симптомы должны насторожить близких и саму женщину?

Если женщина испытывает устойчивую печаль, подавленность, ощущение пустоты. Также наблюдаются потеря интереса и удовольствия от того, что раньше было важным. Выраженная тревога, чувство вины, собственной никчёмности или безнадёжности. Возникают трудности с повседневными делами и уходом за собой или ребёнком. Важными маркерами являются нарушения сна и аппетита, которые нельзя объяснить только режимом новорождённого. Симптомы могут быть разными. Депрессия не обязательно проявляется постоянным плачем, и следует помнить: мама не всегда может сама осознать, что нуждается в помощи.

Мы часто слышим, что материнство — это радость…

Действительно существует устойчивое общественное ожидание, что женщина должна быть счастливой, и мамы скрывают своё состояние. Проблема часто не только в самом состоянии, но и в том, что мама не решается рассказать, насколько ей плохо, даже когда уже нуждается в помощи. Исследования описывают стыд, чувство вины, страх осуждения и непонимание собственных симптомов как существенные барьеры для обращения за помощью. Женщина может воспринимать депрессивные симптомы как доказательство собственной несостоятельности — «я плохая мама». Страх — «меня не поймут» или «вдруг меня сочтут опасной для ребёнка».

Чувство вины часто звучит так: «Я делаю что-то неправильно». Стыд идёт глубже: «Со мной самой что-то не так». В результате женщина пытается не просто скрыть симптомы — она скрывает их даже от самой себя. Может убеждать себя, что это обычная усталость, что нужно потерпеть или что другим ещё тяжелее. Главная мысль: мама может молчать не потому, что ей не нужна помощь, а потому, что она боится последствий откровенности. Поэтому недостаточно просто сказать ей, куда обратиться. Нужно создать условия, в которых она сможет честно рассказать о своём состоянии.

Когда всё же нужно обращаться за помощью?

Если симптомы не проходят в течение двух недель, усиливаются или существенно мешают повседневной жизни — не стоит ждать, нужно обратиться к врачу. Но важно: если матери уже сейчас очень плохо — не ждите двух недель. Если же возникают мысли о самоубийстве, причинении вреда себе или ребёнку, галлюцинации или бредовые убеждения — необходима неотложная медицинская помощь.

Представим, что женщина обратилась к перинатальному психологу — как проходит работа с пациенткой? Сколько обычно она длится?

Работа с перинатальным психологом — это не просто разговор о том, как женщина чувствует себя после рождения ребёнка. Это профессиональная психологическая помощь, направленная на эмоциональное состояние мамы, её адаптацию к материнству, отношения с ребёнком и близкими, а также на переживания, которые могут сопровождать беременность, роды и послеродовой период. Психологической поддержки может быть достаточно при трудностях адаптации, но при депрессии необходима оценка тяжести состояния, а иногда и сотрудничество с психиатром или врачом-психотерапевтом. Продолжительность зависит от запроса, выраженности симптомов и метода психологической помощи. Обычно встреча длится 45–60 минут, а в начале проводится раз в неделю. По мере улучшения состояния встречи могут становиться реже.

Когда всё же необходима помощь психиатра?

При умеренной или тяжёлой депрессии может потребоваться консультация психиатра и медикаментозное лечение в сочетании с психотерапией или без неё — в зависимости от клинической ситуации. Если есть мысли о самоубийстве, опасные мысли в отношении ребёнка, галлюцинации, бред или резкая спутанность поведения, необходима неотложная медицинская оценка.

Большинство случаев послеродовой депрессии можно лечить препаратами, совместимыми с грудным вскармливанием. Сам диагноз не означает, что маме придётся прекратить кормить ребёнка грудью. Выбор препарата зависит от тяжести депрессии, симптомов, предыдущего опыта лечения, возраста и состояния здоровья младенца. Самое важное — не оставлять депрессию без лечения только из-за страха навредить ребёнку. Назначение должен делать врач, который знает о грудном вскармливании и может оценить состояние и мамы, и ребёнка. Не следует самостоятельно начинать приём антидепрессанта, менять дозу или резко отменять его.

Может ли постнатальная депрессия пройти сама? Какими могут быть последствия отсутствия лечения?

Послеродовая депрессия иногда проходит без лечения, но рассчитывать на это не стоит. Она может длиться месяцами, усиливаться и негативно влиять как на состояние мамы, так и на её взаимодействие с ребёнком.

Если не проводить лечение, последствиями для мамы могут стать длительные страдания, ухудшение повседневного функционирования, усиление чувства вины и изоляции, риск самоубийства. Последствия для ребёнка — осложняются эмоциональный контакт, раннее развитие, повседневный уход. Важно донести до мамы, что помощь нужна не потому, что мама плохо справляется, а потому, что она сама заслуживает заботы и её благополучие важно для всей семьи.

Как именно партнёр и близкие могут помочь женщине при послеродовой депрессии?

Маме с послеродовой депрессией нужны не только слова поддержки, но и конкретная помощь, которая уменьшает её нагрузку и даёт возможность получить лечение. Родные часто искренне хотят помочь, но иногда пытаются подбодрить женщину так, что она чувствует себя ещё более виноватой. Что партнёр и семья могут реально сделать, так это взять на себя часть нагрузки, а не ждать просьб. Не просто спрашивать: "Чем помочь?", а предлагать конкретное: "Я сегодня приготовлю ужин и возьму ребёнка после кормления, чтобы ты отдохнула". Важно помочь вернуть ощущение собственной жизни.

Ещё один аспект, на который хочется обратить внимание, — это необходимость слушать без оценивания. И что важно — помочь обратиться за профессиональной помощью.

Люди, находящиеся в подавленном или депрессивном состоянии, часто слышат в свой адрес фразы вроде "не грусти", "всё будет хорошо"... Польза таких слов сомнительна. Что вместо этого лучше сказать маме, которая переживает сложный период?

Лучше не говорить: "Ты ведь так хотела ребёнка! Почему ты несчастна?". Если хотите что-то сказать, лучше скажите: "Ты можешь любить своего ребёнка и одновременно переживать очень сложный период. Тебе не нужно оправдывать свои чувства". Не говорите, что все рожали и справлялись, а значит, и ты справишься. Вместо этого скажите, что видите, как ей тяжело, что ей не нужно справляться со всем в одиночку, и предложите помощь. Если женщина не высыпается, не стоит говорить, что, когда она выспится, всё пройдёт. Проявите понимание и скажите, что недосыпание действительно изнуряет, предложите помощь и добавьте, что хотите знать, как она на самом деле чувствует себя эмоционально. Очень плохая идея призывать женщину взять себя в руки ради ребёнка, вместо этого дайте ей понять, что она важна не только как мать, а сама по себе заслуживает заботы и помощи. Не обесценивайте её чувства и не говорите, что она преувеличивает. Лучше сказать: "Возможно, я не до конца понимаю, что ты переживаешь. Но я хочу тебя выслушать и не обесценивать твои чувства".

Не говорите о том, что приём антидепрессантов несовместим с грудным вскармливанием, вместо этого предложите вместе найти врача, который поможет подобрать подходящее лечение.

Мы уже говорили о том, что женщины часто скрывают своё состояние. Как действовать, если женщина отрицает, что ей плохо?

Это очень важный вопрос. И, вероятно, один из самых сложных в работе с послеродовой депрессией. Если женщина отрицает, что ей плохо, не нужно пытаться во что бы то ни стало убедить её в обратном. Отрицание не обязательно означает, что она не осознаёт своего состояния. Иногда женщина действительно не понимает, что с ней происходит, а иногда понимает, но боится признать это даже перед собой. Можно действовать в несколько этапов. Не спорьте с её ощущениями. Не спрашивайте, плохо ли ей, — спрашивайте о конкретных вещах. Нужно понять, что именно стоит за отрицанием. Не требуйте признать проблему, а предлагайте помощь. И если видите острую опасность — немедленно обращайтесь за экстренной медицинской помощью.

Можно ли сделать что-то, что снизит риск развития депрессии?

В первые недели после рождения ребенка женщине нужны восстановление, чувство безопасности, поддержка и разрешение быть неидеальной. Разрешить себе отдыхать. Регулярно есть и пить. Немного двигаться — без принуждения. Не требовать от себя постоянного счастья. Каждый день разговаривать хотя бы с одним человеком. Оставлять себе хотя бы 10 минут. И раз в день спрашивать себя: "Как я на самом деле?".

С какими запросами к вам, как к перинатальному психологу, чаще всего приходят мамы и что их больше всего удивляет?

Один из самых частых вопросов — "Как не уставать?". Мамы задаются вопросами: достаточно ли они любят своего ребенка, а также почему все раздражает, даже попытка близких помочь. Женщины часто сталкиваются с постоянными переживаниями за безопасность и здоровье ребенка. А еще спрашивают о том, когда снова станут собой и нормально ли иногда хотеть побыть без ребенка. Женщин также беспокоит изменение отношений с партнером. Вопросов очень много.

А вот что больше всего удивляет мам, так это то, что любовь к ребенку не обязывает чувствовать счастье каждую минуту. Можно любить и одновременно быть истощенной, раздраженной или грустной. Что не все матери испытывают мгновенную привязанность — ее развитие может быть постепенным. Что можно скучать по жизни до рождения ребенка и не сожалеть о его появлении. Эти чувства не противоречат друг другу. Что потребность в помощи — не признак слабости. Восстановление после родов и уход за младенцем — большая нагрузка. Что психологическое состояние матери — это не только вопрос силы воли. На него влияют физическое восстановление, сон, гормональные изменения, предыдущий опыт, отношения и жизненные обстоятельства. Что можно быть хорошей мамой и не соответствовать образу "идеальной матери". Иногда женщине становится легче не тогда, когда ей дают очередной совет, а тогда, когда она впервые слышит: "То, что ты чувствуешь, не делает тебя плохой матерью. Давай разберемся, что с тобой происходит".

Что бы вы хотели сказать женщине, которая сейчас читает это и узнает себя?

Я бы сказала ей вот что: "Ты очень хорошая мама. Даже если ты не чувствуешь того счастья, о котором тебе рассказывали. Даже если иногда хочется плакать, сбежать, побыть наедине с собой и хотя бы на несколько часов перестать быть той, от которой все чего-то хотят. Даже если ты любишь своего ребенка, но тебе тяжело. Очень тяжело. Ты имеешь право уставать. Имеешь право скучать по своей прежней жизни. Имеешь право не знать, как правильно, и не чувствовать мгновенной связи с малышом. Материнство не обязывает тебя отказываться от самой себя. Не требуй от себя немедленно стать счастливой. Не сравнивай себя с идеальными образами материнства. Попробуй сегодня сделать для себя всего одну вещь: поесть, отдохнуть, попросить кого-то побыть рядом или честно сказать: "Мне сейчас тяжело". И, пожалуйста, не оставайся один на один с болью, которая не проходит. Ты не обязана ждать, пока она станет еще сильнее. Помощь существует, и тебе не нужно заслуживать право на нее. Ты важна. Не только как мама. Как человек. Как женщина. Как ты сама. Забота о тебе — это не то, что можно отложить до того времени, когда ребенок подрастет, а все дела будут сделаны. Ты тоже заслуживаешь чьих-то теплых рук, внимательного взгляда и простых слов: "Я вижу тебя. Я слышу тебя. Тебе не нужно проходить через это одной". Иногда первый шаг к тому, чтобы стало легче, — позволить себе не делать вид, что все хорошо. Заботиться о себе — не значит меньше любить своего ребенка. Это значит помнить, что ты тоже важна".