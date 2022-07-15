ЄС посилює санкційний тиск на росію: хоче більшої ефективності санкцій та ввести ембарго на золото з рф

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"Європейська комісія сьогодні ухвалила спільну пропозицію про новий пакет заходів для підтримки та підвищення ефективності шести широкомасштабних та безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти росії", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Деталі

Сьогоднішня пропозиція "підтримання та узгодження" ("maintenance and alignment"), як вказано, роз'яснює низку положень, "спрямованих на зміцнення правової визначеності для операторів та правозастосування з боку держав-членів". "Це також ще більше пов'язує санкції ЄС із санкціями наших союзників та партнерів, зокрема, у G7. Важливо відзначити, що пакет підтверджує тверду позицію Єврокомісії із захисту продовольчої безпеки в усьому світі", - додається у комюніке.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила: "Жорстока війна росії проти України не слабшає. Тому сьогодні ми пропонуємо посилити наші жорсткі санкції ЄС проти кремля, ефективніше застосовувати їх та продовжити до січня 2023 року. москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію".

"Санкції ЄС є жорсткими та сильнодіючими. Ми продовжуємо переслідувати тих, хто близький до путіна та кремля. Сьогоднішній пакет відображає наш скоординований підхід із міжнародними партнерами, включаючи G7. На додаток до цих заходів я також надам Раді ЄС пропозиції щодо включення до санкційних списків більшої кількості фізичних та юридичних осіб із замороженням активів та обмеженням можливості подорожувати", - зазначив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Сьогоднішній запропонований пакет санкцій запроваджує нову заборону на імпорт російського золота, одночасно посилюючи контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій. При цьому він посилить узгодження санкцій ЄС із санкціями партнерів у G7. Він також посилить вимоги до звітності, щоб покращити заморожування активів ЄС.

У пакеті також підтверджується, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та росією. Окрім того, у тексті уточнюється точний обсяг деяких фінансових та економічних санкцій.

Нарешті, пропонується продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року.

Тепер цей пакет санкцій обговорюватиметься державами-членами в Раді ЄС для його ухвалення.

Доповнення

Після вторгнення рф в Україну 24 лютого ЄС погодив шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.