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Глава МИД Венгрии заявил о достижении соглашения о новом пакете санкций ЕС против рф

Глава МИД Венгрии заявил о достижении соглашения о новом пакете санкций ЕС против рф

Киев • УНН

 • 294032 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Достигнуто новое соглашение о санкциях Евросоюза против рф, которое в основном касается уточнения существующих правил и не содержит никаких ограничений по транспортировке энергоносителей, заявил в понедельник в Брюсселе, где сегодня проходила встреча глав МИД стран ЕС, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, пишет УНН со ссылкой на Híradó.

Детали

Сийярто подчеркнул, что в основном речь идет о разъяснении существующих правил и, "что еще важнее, о том, что не входит в пакет, поскольку, несмотря на усилия некоторых государств-членов, в нем нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей, как к примеру санкций против "Газпромбанка".

"Мы очень настойчиво указывали на то, что если бы санкции в отношении Газпромбанка были включены в санкционный список, то мы не смогли бы оказать ему поддержку со стороны Венгрии, поэтому в поступившее к нам предложение о санкциях Газпромбанк не включен..." - сказал он.

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Согласно планам, среди прочего будет введено эмбарго на золото из рф, усилены ограничения по торговле так называемой продукцией двойного назначения, введены дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, установлены запреты на другие, в основном, бухгалтерские, аудиторские, налоговые консультационные услуги.

Кроме того, как указано, в список санкций ЕС будут добавлены еще 48 человек и 9 организаций, в том числе вице-премьер россии, несколько политических лидеров республик-членов и "Сбербанк". 

Министр сообщил, что на встрече также было принято решение о том, что еще 500 млн евро из ресурсов Европейского фонда мира будут перенаправлены на финансирование поставок оружия в Украину. Он подчеркнул: правительство Венгрии также не блокировало это решение, но в то же время не меняет своей позиции и продолжает неснабжение оружия и не позволяет прямые поставки оружия через территорию страны.

Дополнение

После вторжения рф в Украину 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импортируемую морем российскую сырую нефть до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и отключил от системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.

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