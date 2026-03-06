Єврокомісія призупинила безвізовий режим для грузинських чиновників

$43.810.09
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 18248 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 22511 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 11367 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 18929 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 10512 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 3596 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 10612 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 10650 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 19157 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 41648 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Державний кордон України
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 22682 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 20028 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 22201 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 43418 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 49731 перегляди
Соціальна мережа
Золото
Техніка
Дипломатка
Фільм

Єврокомісія призупинила безвізовий режим для грузинських чиновників

Київ • УНН

Європейська Комісія призупинила безвізовий режим для власників дипломатичних, службових та офіційних паспортів Грузії. Це сталося через порушення Грузією зобов'язань у сферах демократії та основоположних прав.

Єврокомісія призупинила безвізовий режим для грузинських чиновників

Євросоюз призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних, а також службових і офіційних паспортів Грузії. Про це йдеться у заяві Європейської Комісії, передає УНН

Європейська Комісія призупиняє безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних, службових та офіційних паспортів. Тепер вони повинні мати візу для в'їзду до Шенгенської зони з офіційними цілями. Це перший випадок застосування нового посиленого механізму призупинення дії віз 

- йдеться в повідомленні. 

Вказується, що ці міри активуються у відповідь на навмисне та постійне порушення Грузією зобов'язань, взятих на себе в рамках безвізового режиму в ключових сферах демократії та основоположних прав.

Стверджується, що дії грузинської влади з жовтня 2024 року, включаючи репресії проти протестувальників, опозиційних політиків та незалежних ЗМІ, негативно вплинули на ситуацію в Грузії та призвели до порушень кількох основних прав та міжнародно-правових стандартів.

Також ЄК ухвалила рекомендації для консульських органів та прикордонників держав-членів, щоб підтримати держави-члени в ефективному виконанні рішення про призупинення безвізового режиму. У рекомендаціях рекомендується посилений контроль за всіма громадянами Грузії, які перетинають зовнішні кордони ЄС: представники грузинської влади повинні використовувати свій дипломатичний або службовий паспорт під час поїздок до ЄС з офіційними та дипломатичними цілями. 

Недотримання цього може призвести до заборони на в'їзд.

Повідомляється, що тимчасове призупинення набуде чинності сьогодні та триватиме 12 місяців, до 6 березня 2027 року. 

Якщо грузинська влада не вирішить питання управління та верховенства права, Комісія може продовжити призупинення на період до 24 місяців. Комісія також може вирішити поширити цей захід на всіх громадян Грузії. Протягом цього часу грузинська влада має виправити ситуацію 

- зазначається в заяві. 

Нагадаємо 

Європейська комісія офіційно опублікувала щорічний звіт щодо механізму призупинення візових режимів, де окрему увагу приділено Грузії. Згідно з планом, Брюссель почне поступово обмежувати привілеї для грузинських громадян, починаючи з власників дипломатичних паспортів.

Павло Башинський

Світ
Санкції
Дипломатка
Сутички
Європейська комісія
Європейський Союз
Грузія