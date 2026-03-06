Єврокомісія призупинила безвізовий режим для грузинських чиновників

Євросоюз призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних, а також службових і офіційних паспортів Грузії. Про це йдеться у заяві Європейської Комісії, передає УНН.

Європейська Комісія призупиняє безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних, службових та офіційних паспортів. Тепер вони повинні мати візу для в'їзду до Шенгенської зони з офіційними цілями. Це перший випадок застосування нового посиленого механізму призупинення дії віз

Вказується, що ці міри активуються у відповідь на навмисне та постійне порушення Грузією зобов'язань, взятих на себе в рамках безвізового режиму в ключових сферах демократії та основоположних прав.

Стверджується, що дії грузинської влади з жовтня 2024 року, включаючи репресії проти протестувальників, опозиційних політиків та незалежних ЗМІ, негативно вплинули на ситуацію в Грузії та призвели до порушень кількох основних прав та міжнародно-правових стандартів.

Також ЄК ухвалила рекомендації для консульських органів та прикордонників держав-членів, щоб підтримати держави-члени в ефективному виконанні рішення про призупинення безвізового режиму. У рекомендаціях рекомендується посилений контроль за всіма громадянами Грузії, які перетинають зовнішні кордони ЄС: представники грузинської влади повинні використовувати свій дипломатичний або службовий паспорт під час поїздок до ЄС з офіційними та дипломатичними цілями.

Недотримання цього може призвести до заборони на в'їзд.

Повідомляється, що тимчасове призупинення набуде чинності сьогодні та триватиме 12 місяців, до 6 березня 2027 року.

Якщо грузинська влада не вирішить питання управління та верховенства права, Комісія може продовжити призупинення на період до 24 місяців. Комісія також може вирішити поширити цей захід на всіх громадян Грузії. Протягом цього часу грузинська влада має виправити ситуацію