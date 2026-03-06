Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для грузинских чиновников
Киев • УНН
Европейская Комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Это произошло из-за нарушения Грузией обязательств в сферах демократии и основополагающих прав.
Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических, а также служебных и официальных паспортов Грузии. Об этом говорится в заявлении Европейской Комиссии, передает УНН.
Европейская Комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Теперь они должны иметь визу для въезда в Шенгенскую зону с официальными целями. Это первый случай применения нового усиленного механизма приостановления действия виз
Указывается, что эти меры активируются в ответ на преднамеренное и постоянное нарушение Грузией обязательств, взятых на себя в рамках безвизового режима в ключевых сферах демократии и основополагающих прав.
Утверждается, что действия грузинских властей с октября 2024 года, включая репрессии против протестующих, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии и привели к нарушениям нескольких основных прав и международно-правовых стандартов.
Также ЕК приняла рекомендации для консульских органов и пограничников государств-членов, чтобы поддержать государства-члены в эффективном выполнении решения о приостановлении безвизового режима. В рекомендациях рекомендуется усиленный контроль за всеми гражданами Грузии, пересекающими внешние границы ЕС: представители грузинских властей должны использовать свой дипломатический или служебный паспорт во время поездок в ЕС с официальными и дипломатическими целями.
Несоблюдение этого может привести к запрету на въезд.
Сообщается, что временное приостановление вступит в силу сегодня и продлится 12 месяцев, до 6 марта 2027 года.
Если грузинские власти не решат вопросы управления и верховенства права, Комиссия может продлить приостановление на период до 24 месяцев. Комиссия также может решить распространить эту меру на всех граждан Грузии. В течение этого времени грузинские власти должны исправить ситуацию
Напомним
Европейская комиссия официально опубликовала ежегодный отчет по механизму приостановления визовых режимов, где особое внимание уделено Грузии. Согласно плану, Брюссель начнет постепенно ограничивать привилегии для грузинских граждан, начиная с владельцев дипломатических паспортов.