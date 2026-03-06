Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для грузинских чиновников

Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических, а также служебных и официальных паспортов Грузии. Об этом говорится в заявлении Европейской Комиссии, передает УНН.

Европейская Комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Теперь они должны иметь визу для въезда в Шенгенскую зону с официальными целями. Это первый случай применения нового усиленного механизма приостановления действия виз

Указывается, что эти меры активируются в ответ на преднамеренное и постоянное нарушение Грузией обязательств, взятых на себя в рамках безвизового режима в ключевых сферах демократии и основополагающих прав.

Утверждается, что действия грузинских властей с октября 2024 года, включая репрессии против протестующих, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии и привели к нарушениям нескольких основных прав и международно-правовых стандартов.

Также ЕК приняла рекомендации для консульских органов и пограничников государств-членов, чтобы поддержать государства-члены в эффективном выполнении решения о приостановлении безвизового режима. В рекомендациях рекомендуется усиленный контроль за всеми гражданами Грузии, пересекающими внешние границы ЕС: представители грузинских властей должны использовать свой дипломатический или служебный паспорт во время поездок в ЕС с официальными и дипломатическими целями.

Несоблюдение этого может привести к запрету на въезд.

Сообщается, что временное приостановление вступит в силу сегодня и продлится 12 месяцев, до 6 марта 2027 года.

Если грузинские власти не решат вопросы управления и верховенства права, Комиссия может продлить приостановление на период до 24 месяцев. Комиссия также может решить распространить эту меру на всех граждан Грузии. В течение этого времени грузинские власти должны исправить ситуацию