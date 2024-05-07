ЄС та Україна обговорили децентралізацію енергогенерації та санкції проти росії
Київ • УНН
Єврокомісар та український міністр обговорили посилення енергетичної стійкості України, збільшення виробництва електроенергії для наступної зими, підтримку ЄС у відновленні інфраструктури, розірвання контракту на транзит російського газу та інтеграцію українських енергетичних ринків до європейських.
Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон обговорила 6 травня з міністром енергетики України Германом Галущенком під час офіційного візиту до Києва співпрацю для посилення стійкості української енергосистеми та підготовку до наступного опалювального сезону, маневрені генеруючі потужності та санкції проти рф, пише УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
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Міністр Галущенко, як вказано, підкреслив, що ситуація в енергосистемі після масованих російських атак досить складна. "Ми вже втратили більше 8 ГВт. Але ми працюємо над відновленням постраждалих об’єктів і відновимо, наскільки це можливо. Серед термінових рішень також є збільшення генерації до наступної зими, зокрема, маневрених потужностей", - сказав міністр.
Галущенко та Сімсон провели засіданням щодо підготовки енергосектору до опалювального сезону07.05.24, 01:10 • 23585 переглядiв
Комісар ЄС Кадрі Сімсон зазначила, що Європейський Союз підтримуватиме Україну у відбудові її енергетичної інфраструктури, щоб промисловість і домогосподарства не стикалися з обмеженнями в постачанні електроенергії. Сторони обговорили потреби української енергетики в обладнанні, яке можуть надати європейські партнери. Особливу увагу було приділено фінансовій підтримці, зокрема через механізми Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Окрім того, як вказано, було наголошено на важливості потенціалу з'їднань між Україною та європейськими країнами, що дає змогу залучати електроенергію з країн-партнерів для збалансування енергосистеми.
Сьогодні на зустрічі також, як зазначається, ішлося про координацію міжнародної співпраці для посилення тиску на росію та витіснення країни-агресора зі світових енергетичних ринків. Зокрема, єврокомісар і український міністр обговорили припинення контракту на транзит російського газу до Європи в кінці цього року. "ЄС готувався до цього два роки. Ми знаємо, що росія є ненадійним постачальником газу", – підкреслила єврокомісар, нагадавши, що росія неодноразово маніпулювала цінами на газовому ринку.
Комісар ЄС також заявила про намір Єврокомісії запровадити новий пакет санкцій проти росії.
Міністр Галущенко додав: "Санкції повинні позбавити росію можливості бути будь-яким гравцем на світових ринках".
На зустрічі також йшлося про майбутню інтеграцію українських енергетичних ринків до європейського та відповідну нормативно-правову підготовку.
Радий вітати Кадрі Сімсон у Києві. Її величезні зусилля є ключовими для підтримки української енергетичної системи. Обговорили плани відновлення після російських енергетичних терористичних атак. Домовилися розвивати децентралізовану генерацію, підтримувати санкційний тиск на росію та мобілізувати міжнародну підтримку