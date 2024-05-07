Галущенко та Сімсон провели засіданням щодо підготовки енергосектору до опалювального сезону
Київ • УНН
Міжнародна консультативна рада високого рівня обговорила співпрацю з партнерами, щоб допомогти енергетичному сектору України підготуватися до наступного опалювального сезону на тлі серйозних наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Галущенко та європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон провели засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня, де було обговорено співпрацю для підготовки енергосектору до ОЗП. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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Міністр енергетики України Герман Галущенко та європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон очолили засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня. Учасники ради, яка об'єднує міністрів енергетики всіх країн ЄС та G7, обговорили взаємодію партнерів для допомоги енергосектору у підготовці до опалювального сезону.
Галущенко відзначив серйозні наслідки останніх масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, наголосивши на необхідності швидкого відновлення та нарощування потужностей генерації.
У 2022 - 2023 роках ми мали більше резервів, зараз ситуація складніша. Цього разу наше завдання - всіма можливими способами наростити генерацію до наступної зими. Це питання нашого виживання. Ми потребуємо обладнання, зокрема і вживаного, яке допоможе провести ремонти та встановити додаткові потужності маневрової генерації
Сімсон закликала до використання можливостей Фонду підтримки енергетики України для ефективної закупівлі енергетичного обладнання.
Міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен зазначила, що її країна досліджує список потреб українського енергосектору для надання додаткової допомоги. Вона також підкреслила потребу зусиль європейських країн у посиленні енергетичної незалежності від рф і відзначила важливість санкцій щодо рф.
Заступник Державного секретаря США Джеффрі Пайєтт підкреслив активну роботу групи G7+ над мобілізацією ресурсів для надання допомоги Україні, зокрема, у фінансуванні програм для відновлення енергетичного сектору. Він також наголосив на важливості захисту інфраструктури газових сховищ для забезпечення енергетичної безпеки Європи.
Учасники підтвердили свою готовність продовжувати надавати допомогу українському енергетичному сектору та забезпечувати необхідну фінансову, технічну підтримку та енергетичне обладнання.
Нагадаємо
Міжнародна енергетична консультативна рада високого рівня при Міненерго заснована восени 2022 року з метою надання підтримки українським енергетикам у подоланні викликів, що виникають внаслідок енергетичного тероризму рф.
Міністр енергетики Галущенко: можливий запуск ЗАЕС росією - це абсурд 06.05.24, 13:31 • 24716 переглядiв