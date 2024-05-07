Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону

Галущенко и европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон провели заседание Международного консультативного совета высокого уровня, где обсуждалось сотрудничество для подготовки энергосектора к ОЗП. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон возглавили заседание Международного консультативного совета высокого уровня. Участники совета, который объединяет министров энергетики всех стран ЕС и G7, обсудили взаимодействие партнеров для помощи энергосектору в подготовке к отопительному сезону.

Галущенко отметил серьезные последствия последних массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру, подчеркнув необходимость быстрого восстановления и наращивания мощностей генерации.

В 2022 - 2023 годах мы имели больше резервов, сейчас ситуация сложнее. На этот раз наша задача - всеми возможными способами нарастить генерацию к следующей зиме. Это вопрос нашего выживания. Мы нуждаемся в оборудовании, в том числе и бывшем в употреблении, которое поможет провести ремонты и установить дополнительные мощности маневровой генерации - заявил Герман Галущенко.

Симсон призвала к использованию возможностей Фонда поддержки энергетики Украины для эффективной закупки энергетического оборудования.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен отметила, что ее страна исследует список потребностей украинского энергосектора для предоставления дополнительной помощи. Она также подчеркнула необходимость усилий европейских стран в усилении энергетической независимости от рф и отметила важность санкций в отношении рф.

Заместитель Государственного секретаря США Джеффри Пайетт подчеркнул активную работу группы G7+ над мобилизацией ресурсов для оказания помощи Украине, в частности, в финансировании программ для восстановления энергетического сектора. Он также отметил важность защиты инфраструктуры газовых хранилищ для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Участники подтвердили свою готовность продолжать оказывать помощь украинскому энергетическому сектору и обеспечивать необходимую финансовую, техническую поддержку и энергетическое оборудование.

Напомним

Международный энергетический консультативный совет высокого уровня при Минэнерго основан осенью 2022 года с целью оказания поддержки украинским энергетикам в преодолении вызовов, возникающих в результате энергетического терроризма рф.

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