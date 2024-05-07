ЕС и Украина обсудили децентрализацию энергогенерации и санкции против россии

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обсудила 6 мая с министром энергетики Украины Германом Галущенко во время официального визита в Киев сотрудничество для усиления устойчивости украинской энергосистемы и подготовку к следующему отопительному сезону, маневренные генерирующие мощности и санкции против рф, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

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Министр Галущенко, как указано, подчеркнул, что ситуация в энергосистеме после массированных российских атак достаточно сложная. "Мы уже потеряли более 8 ГВт. Но мы работаем над восстановлением пострадавших объектов и восстановим, насколько это возможно. Среди срочных решений также является увеличение генерации к следующей зиме, в частности, маневренных мощностей", - сказал министр.

Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону

Комиссар ЕС Кадри Симсон отметила, что Европейский Союз будет поддерживать Украину в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, чтобы промышленность и домохозяйства не сталкивались с ограничениями в поставках электроэнергии. Стороны обсудили потребности украинской энергетики в оборудовании, которое могут предоставить европейские партнеры. Особое внимание было уделено финансовой поддержке, в частности через механизмы Фонда энергетической поддержки Украины, созданного при Секретариате Энергетического Сообщества. Кроме того, как указано, была отмечена важность потенциала соединений между Украиной и европейскими странами, что позволяет привлекать электроэнергию из стран-партнеров для сбалансирования энергосистемы.

На встрече также, как отмечается, речь шла о координации международного сотрудничества для усиления давления на россию и вытеснения страны-агрессора с мировых энергетических рынков. В частности, еврокомиссар и украинский министр обсудили прекращение контракта на транзит российского газа в Европу в конце этого года. "ЕС готовился к этому два года. Мы знаем, что россия является ненадежным поставщиком газа", - подчеркнула еврокомиссар, напомнив, что россия неоднократно манипулировала ценами на газовом рынке.

Комиссар ЕС также заявила о намерении Еврокомиссии ввести новый пакет санкций против россии.

Министр Галущенко добавил: "Санкции должны лишить россию возможности быть каким-либо игроком на мировых рынках".

На встрече также шла речь о будущей интеграции украинских энергетических рынков в европейский и соответствующей нормативно-правовой подготовке.