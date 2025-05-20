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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19:07 • 9050 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

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ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

Київ • УНН

 • 142 перегляди

За словами міністра закордонних справ Естонії, 20 травня ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти росії, спрямований на тіньовий флот та енергетичні доходи. 18-й пакет обмежень "вже рухається".

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

У вівторок, 20 травня, Європейський Союз схвалить 17-й пакет санкцій проти російської федерації. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що нові обмеження будуть спрямовані проти тіньового флоту росії та доходів рф від енергетики. При цьому 18-й санкційний пакет "вже рухається".

путін не змінив своїх цілей - він усе ще хоче знищити Україну та переписати кордони Європи. Він відхилив пропозиції про припинення вогню та продовжує жорсткі напади на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна стане нестерпною

- написав глава естонського МЗС.

Він додав, що Естонія неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європа введе більше санкцій проти росії. За його словами, про це європейські лідери домовились із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти росії, оскільки вважає, що є шанс на прогрес у переговорах. Водночас він додав, що "може настати момент, коли це станеться".

Пакет санкцій від Європи буде, і він буде дуже потужний - Зеленський19.05.25, 22:42 • 2298 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Володимир Зеленський
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