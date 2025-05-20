ЕС одобрит 17-й пакет санкций против рф во вторник, под прицелом теневой флот и энергетика - глава МИД Эстонии
Киев • УНН
По словам министра иностранных дел Эстонии, 20 мая ЕС одобрит 17-й пакет санкций против россии, направленный на теневой флот и энергетические доходы. 18-й пакет ограничений "уже двигается".
Во вторник, 20 мая, Европейский Союз одобрит 17-й пакет санкций против российской федерации. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что новые ограничения будут направлены против теневого флота россии и доходов рф от энергетики. При этом 18-й санкционный пакет "уже движется".
путин не изменил своих целей - он все еще хочет уничтожить Украину и переписать границы Европы. Он отклонил предложения о прекращении огня и продолжает жесткие нападения на Украину. Он остановится лишь тогда, когда цена станет невыносимой
Он добавил, что Эстония неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европа введет больше санкций против россии. По его словам, об этом европейские лидеры договорились с президентом США Дональдом Трампом.
Позже Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против россии, поскольку считает, что есть шанс на прогресс в переговорах. В то же время он добавил, что "может наступить момент, когда это произойдет".
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