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ЕС одобрит 17-й пакет санкций против рф во вторник, под прицелом теневой флот и энергетика - глава МИД Эстонии

Киев • УНН

 • 122 просмотра

По словам министра иностранных дел Эстонии, 20 мая ЕС одобрит 17-й пакет санкций против россии, направленный на теневой флот и энергетические доходы. 18-й пакет ограничений "уже двигается".

ЕС одобрит 17-й пакет санкций против рф во вторник, под прицелом теневой флот и энергетика - глава МИД Эстонии

Во вторник, 20 мая, Европейский Союз одобрит 17-й пакет санкций против российской федерации. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что новые ограничения будут направлены против теневого флота россии и доходов рф от энергетики. При этом 18-й санкционный пакет "уже движется".

путин не изменил своих целей - он все еще хочет уничтожить Украину и переписать границы Европы. Он отклонил предложения о прекращении огня и продолжает жесткие нападения на Украину. Он остановится лишь тогда, когда цена станет невыносимой

- написал глава эстонского МИД.

Он добавил, что Эстония неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европа введет больше санкций против россии. По его словам, об этом европейские лидеры договорились с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против россии, поскольку считает, что есть шанс на прогресс в переговорах. В то же время он добавил, что "может наступить момент, когда это произойдет".

Пакет санкций от Европы будет, и он будет очень мощный - Зеленский19.05.25, 22:42 • 2292 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Фридрих Мерц
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