ЕС одобрит 17-й пакет санкций против рф во вторник, под прицелом теневой флот и энергетика - глава МИД Эстонии

Во вторник, 20 мая, Европейский Союз одобрит 17-й пакет санкций против российской федерации. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что новые ограничения будут направлены против теневого флота россии и доходов рф от энергетики. При этом 18-й санкционный пакет "уже движется".

путин не изменил своих целей - он все еще хочет уничтожить Украину и переписать границы Европы. Он отклонил предложения о прекращении огня и продолжает жесткие нападения на Украину. Он остановится лишь тогда, когда цена станет невыносимой - написал глава эстонского МИД.

Он добавил, что Эстония неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европа введет больше санкций против россии. По его словам, об этом европейские лидеры договорились с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против россии, поскольку считает, что есть шанс на прогресс в переговорах. В то же время он добавил, что "может наступить момент, когда это произойдет".

Пакет санкций от Европы будет, и он будет очень мощный - Зеленский