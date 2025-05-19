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Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
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Пакет санкций от Европы будет, и он будет очень мощный - Зеленский

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Владимир Зеленский сообщил, что Европа введет мощный пакет санкций против россии. Президент добавил, что в случае продолжения войны будут введены новые санкции.

Пакет санкций от Европы будет, и он будет очень мощный - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пакет санкций, который во время встречи в Киеве обещали лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши, будет введен. Он подчеркнул, что в случае неуступчивости российского диктатора владимира путина будет еще один пакет санкций, сообщает УНН.

Пакет от Европы будет и будет он сильный. Есть соответствующие даты. Никто никого не будет толкать, есть даты, есть договоренности. Я уверен в этом

- пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что если россия не прекратит боевые действия и не сядет за стол переговоров, то будет следующий пакет санкций.

"Мало того, будет следующий пакет. После этого. Если не будет прекращения огня с российской стороны, сильный европейский пакет будет и следующим", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас важно сотрудничать с Соединенными Штатами, ведь в первую очередь от их санкций зависит, сможет ли россия в дальнейшем зарабатывать для ведения этой войны.

"Что касается пакета Соединенных Штатов Америки – здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе работали с Соединенными Штатами Америки для того чтобы они в какой-то момент, в момент, который смогут, ввели санкции. Это сильно поможет – банковские, энергетические санкции. От Америки очень сильно зависит, будет ли российская армия и путин зарабатывать на эту войну. Или же у них будут серьезные экономические вызовы", - пояснил Зеленский.

Дополнение

Украина может подписать меморандум с россией об окончании войны, который будет включать прекращение огня. Зеленский заявил, что обсудит предложения рф после получения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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