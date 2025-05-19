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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

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Пакет санкцій від Європи буде, і він буде дуже потужний - Зеленський

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що Європа запровадить потужний пакет санкцій проти росії. Президент додав, що у разі продовження війни будуть введені нові санкції.

Пакет санкцій від Європи буде, і він буде дуже потужний - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пакет санкцій, який під час зустрічі в Києві обіцяли лідери Великої Британії, Франції, Німеччини і Польщі буде запроваджено. Він наголосив, що у разі непоступливості російського диктатора володимира путіна буде ще один пакет санкцій, повідомляє УНН.

Пакет від Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не буде штовхати, є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому

- пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що якщо росія не припинить бойових дій та не сяде за стіл переговорів, то буде наступний пакет санкцій.

"Мало того, буде наступний пакет. Після цього. Якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступним", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що зараз важливо співпрацювати зі Сполученими Штатами, адже в першу чергу від їх санкцій залежить, чи зможе росія в подальшому заробляти для ведення цієї війни.

"Що стосується пакета Сполучених Штатів Америки – тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом працювали зі Сполученими Штатами Америки для того щоб вони в якийсь момент, в момент, який зможуть, ввели санкції. Це сильно допоможе – банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде російська армія і путін заробляти на цю війну. Або ж в них будуть серйозні економічні виклики", - пояснив Зеленський.

Доповнення

Україна може підписати меморандум з росією про закінчення війни, який включатиме припинення вогню. Зеленський заявив, що обговорить пропозиції рф після отримання.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Франція
Сполучене Королівство
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
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