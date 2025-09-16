$41.230.05
ЄС рухається до відмови від імпорту російського викопного палива – речниця Єврокомісії

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що Європейський Союз впевнено рухається до відмови від імпорту російського викопного палива. Подробиці 19-го пакету санкцій будуть повідомлені згодом.

ЄС рухається до відмови від імпорту російського викопного палива – речниця Єврокомісії

Речниця Єврокомісії Паула Піньо відреагувала на слова очільника Білого дому Дональда Трампа, заявивши, що Європейський Союз впевнено рухається до відмови від імпорту російського викопного палива. Що стосується 19 пакету санкцій, то подробиці про нього будуть повідомлено згодом, пише УНН з посиланням на сайт Європейської комісії.

Деталі

Ми вже розглядали це питання вчора стосовно прохань, які президент Трамп висловив через свої соціальні мережі кілька днів тому. Власне, це те, чим ми активно займаємося практично три роки. Це поступова відмова від імпорту викопного палива з росії, і ми добре рухаємося вперед щодо наших власних планів

 - заявила Піньо.

Речниця Єврокомісії додала, що наразі досягнуто результатів в напрямку енергетичної безпеки Європи, а також готується новий пакет санкцій проти росії.

Завдяки справді дуже-дуже ґрунтовній роботі вдалося досягти результатів щодо забезпечення енергетичної безпеки. Зараз паралельно готується пакет санкцій, і є різні варіанти, які можуть бути охоплені

- зазначила Піньо.

Також Паула Піньо не стала повідомляти подробиці що нового пакету санкцій, наголосивши, що все стане відомо під час його представлення.

Ми зараз цим займаємося, обговорюємо це також з державами-членами, як ми завжди робимо перед поданням пакету санкцій, і ця робота триває, і як тільки ми представимо його, ми побачимо, що там є

- підкреслила Піньо.

Контекст

На вихідних Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни зроблять те саме. Покупки російських енергоносіїв Китаєм та Індією відіграють значну роль у фінансуванні війни путіна з Україною, зазначає видання.

Європейський Союз відкладе офіційне внесення на розгляд чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для того, щоб США просунулися вперед із власними санкціями.

Павло Зінченко

