ЕС движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива - пресс-секретарь Еврокомиссии

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отреагировала на слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявив, что Европейский Союз уверенно движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива. Что касается 19-го пакета санкций, то подробности о нем будут сообщены позже, пишет УНН со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Мы уже рассматривали этот вопрос вчера относительно просьб, которые президент Трамп высказал через свои социальные сети несколько дней назад. Собственно, это то, чем мы активно занимаемся практически три года. Это постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России, и мы хорошо продвигаемся вперед в отношении наших собственных планов