ЕС движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива - пресс-секретарь Еврокомиссии
Киев • УНН
Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейский Союз уверенно движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива. Подробности 19-го пакета санкций будут сообщены позже.
Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отреагировала на слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявив, что Европейский Союз уверенно движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива. Что касается 19-го пакета санкций, то подробности о нем будут сообщены позже, пишет УНН со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
Детали
Мы уже рассматривали этот вопрос вчера относительно просьб, которые президент Трамп высказал через свои социальные сети несколько дней назад. Собственно, это то, чем мы активно занимаемся практически три года. Это постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России, и мы хорошо продвигаемся вперед в отношении наших собственных планов
Пресс-секретарь Еврокомиссии добавила, что сейчас достигнуты результаты в направлении энергетической безопасности Европы, а также готовится новый пакет санкций против россии.
Благодаря действительно очень-очень основательной работе удалось достичь результатов по обеспечению энергетической безопасности. Сейчас параллельно готовится пакет санкций, и есть разные варианты, которые могут быть охвачены
Также Паула Пиньо не стала сообщать подробности о новом пакете санкций, подчеркнув, что все станет известно во время его представления.
Мы сейчас этим занимаемся, обсуждаем это также с государствами-членами, как мы всегда делаем перед представлением пакета санкций, и эта работа продолжается, и как только мы представим его, мы увидим, что там есть
Контекст
На выходных Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против российской нефти, если европейские страны сделают то же самое. Покупки российских энергоносителей Китаем и Индией играют значительную роль в финансировании войны путина с Украиной, отмечает издание.
Европейский Союз отложит официальное внесение на рассмотрение очередного пакета санкций против россии после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер в качестве условия для того, чтобы США продвинулись вперед со своими собственными санкциями.