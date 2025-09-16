ЕС движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива - пресс-секретарь Еврокомиссии

$41.230.05
7468 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16301 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
11623 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
18316 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
21357 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
13475 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
28571 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
22955 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 58099 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 67405 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
публикации
Эксклюзивы
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 16210 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий06:42 • 10694 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 18221 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 23037 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 5358 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 16314 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 18325 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 21367 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 28577 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 35954 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Игорь Терехов
Елена Соседка
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Италия
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 40873 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 40354 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 45326 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 50777 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 100671 просмотра
Северный поток
Шахед-136
СВИФТ
Нью-Йорк Таймс
Truth Social

ЕС движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива - пресс-секретарь Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейский Союз уверенно движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива. Подробности 19-го пакета санкций будут сообщены позже.

ЕС движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива - пресс-секретарь Еврокомиссии

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отреагировала на слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявив, что Европейский Союз уверенно движется к отказу от импорта российского ископаемого топлива. Что касается 19-го пакета санкций, то подробности о нем будут сообщены позже, пишет УНН со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Детали

Мы уже рассматривали этот вопрос вчера относительно просьб, которые президент Трамп высказал через свои социальные сети несколько дней назад. Собственно, это то, чем мы активно занимаемся практически три года. Это постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России, и мы хорошо продвигаемся вперед в отношении наших собственных планов

 - заявила Пиньо.

Пресс-секретарь Еврокомиссии добавила, что сейчас достигнуты результаты в направлении энергетической безопасности Европы, а также готовится новый пакет санкций против россии.

Благодаря действительно очень-очень основательной работе удалось достичь результатов по обеспечению энергетической безопасности. Сейчас параллельно готовится пакет санкций, и есть разные варианты, которые могут быть охвачены

- отметила Пиньо.

Также Паула Пиньо не стала сообщать подробности о новом пакете санкций, подчеркнув, что все станет известно во время его представления.

Мы сейчас этим занимаемся, обсуждаем это также с государствами-членами, как мы всегда делаем перед представлением пакета санкций, и эта работа продолжается, и как только мы представим его, мы увидим, что там есть

- подчеркнула Пиньо.

Контекст

На выходных Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против российской нефти, если европейские страны сделают то же самое. Покупки российских энергоносителей Китаем и Индией играют значительную роль в финансировании войны путина с Украиной, отмечает издание.

Европейский Союз отложит официальное внесение на рассмотрение очередного пакета санкций против россии после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер в качестве условия для того, чтобы США продвинулись вперед со своими собственными санкциями.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Китай
Украина