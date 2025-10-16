ЄС розглядає заборону сигарет з фільтром та електронних тютюнових виробів - Bild
Київ • УНН
Європейський Союз розглядає можливість заборони сигарет з фільтром та електронних тютюнових виробів. Ця ініціатива спрямована на скорочення споживання тютюну та захист довкілля.
ЄС розглядає можливість заборони сигарет з фільтром та електронних тютюнових виробів, повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
Видання, як повідомляється, отримало проект резолюції Ради ЄС для засідання Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). У ньому Рада ЄС заявляє: "У доповіді дослідницької групи ВООЗ "з регулювання тютюнових виробів" "прямо рекомендується заборонити фільтри, щоб знизити смакові якості та привабливість сигарет".
Рада ЄС, як пише видання, підтримує цю рекомендацію ВООЗ: "Заборона на виробництво, імпорт, розповсюдження та продаж цигарок з фільтром зробить важливий внесок у скорочення споживання тютюну". Заборона на електронні сигарети, як зазначається у документі, є також "додатковим варіантом регулювання".
Проект резолюції, за даними видання, планується обговорити на конференції ВООЗ у Женеві у листопаді.
"Подібні рекомендації Ради ЄС мають важливі наслідки для майбутнього регулювання тютюнової галузі в ЄС, включаючи перегляд так званої Директиви про тютюнові вироби. Це може також містити заборони на продукцію", - ідеться у публікації.
Австрійська газета Kronen Zeitung раніше повідомляла, що Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн також підтримує заборону.
"Можлива також заборона на продаж цигарок. Щоб скоротити споживання тютюну та нікотину, а також залежність від них, ЄС навіть розглядає можливість заборони на продаж у магазинах, на заправках та кіосках", - пише видання.
"Чітко заявлена мета ЄС: захист довкілля та здоров'я. Ці заборони стануть важливим кроком на шляху до реалізації директиви ВООЗ, спрямованої на захист ґрунтових вод та ґрунту, а також здоров'я людини", - сказано у публікації.
За даними видання, представники уряду Німеччини, за повідомленнями, "вітали" заборону фільтрів на засіданні робочої групи Ради ЄС з питань охорони здоров'я 9 жовтня, де ця пропозиція вперше обговорювалася. Представниця міністерства охорони здоров'я ФРН повідомила, що спільна позиція ЄС все ще перебуває у процесі "узгодження".
Всесвітня організація охорони здоров'я проведе Конференцію з боротьби проти тютюну (КС-11) у Женеві з 17 по 22 листопада.
