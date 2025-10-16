ЕС рассматривает запрет сигарет с фильтром и электронных табачных изделий - Bild

ЕС рассматривает возможность запрета сигарет с фильтром и электронных табачных изделий, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Издание, как сообщается, получило проект резолюции Совета ЕС для заседания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем Совет ЕС заявляет: "В докладе исследовательской группы ВОЗ "по регулированию табачных изделий" "прямо рекомендуется запретить фильтры, чтобы снизить вкусовые качества и привлекательность сигарет".

Совет ЕС, как пишет издание, поддерживает эту рекомендацию ВОЗ: "Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака". Запрет на электронные сигареты, как отмечается в документе, является также "дополнительным вариантом регулирования".

Проект резолюции, по данным издания, планируется обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.

"Подобные рекомендации Совета ЕС имеют важные последствия для будущего регулирования табачной отрасли в ЕС, включая пересмотр так называемой Директивы о табачных изделиях. Это может также содержать запреты на продукцию", - говорится в публикации.

Австрийская газета Kronen Zeitung ранее сообщала, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен также поддерживает запрет.

"Возможен также запрет на продажу сигарет. Чтобы сократить потребление табака и никотина, а также зависимость от них, ЕС даже рассматривает возможность запрета на продажу в магазинах, на заправках и киосках", - пишет издание.

"Четко заявленная цель ЕС: защита окружающей среды и здоровья. Эти запреты станут важным шагом на пути к реализации директивы ВОЗ, направленной на защиту грунтовых вод и почвы, а также здоровья человека", - сказано в публикации.

По данным издания, представители правительства Германии, по сообщениям, "приветствовали" запрет фильтров на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам здравоохранения 9 октября, где это предложение впервые обсуждалось. Представительница министерства здравоохранения ФРГ сообщила, что общая позиция ЕС все еще находится в процессе "согласования".

Всемирная организация здравоохранения проведет Конференцию по борьбе против табака (КС-11) в Женеве с 17 по 22 ноября.

