$41.760.01
48.240.10
ukenru
07:17 • 1962 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 14997 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 17375 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 17819 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 30443 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 52545 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 51769 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42358 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 40341 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28716 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
ЕС рассматривает запрет сигарет с фильтром и электронных табачных изделий - Bild

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Европейский Союз рассматривает возможность запрета сигарет с фильтром и электронных табачных изделий. Эта инициатива направлена на сокращение потребления табака и защиту окружающей среды.

ЕС рассматривает запрет сигарет с фильтром и электронных табачных изделий - Bild

ЕС рассматривает возможность запрета сигарет с фильтром и электронных табачных изделий, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Издание, как сообщается, получило проект резолюции Совета ЕС для заседания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем Совет ЕС заявляет: "В докладе исследовательской группы ВОЗ "по регулированию табачных изделий" "прямо рекомендуется запретить фильтры, чтобы снизить вкусовые качества и привлекательность сигарет".

Совет ЕС, как пишет издание, поддерживает эту рекомендацию ВОЗ: "Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака". Запрет на электронные сигареты, как отмечается в документе, является также "дополнительным вариантом регулирования".

Проект резолюции, по данным издания, планируется обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.

"Подобные рекомендации Совета ЕС имеют важные последствия для будущего регулирования табачной отрасли в ЕС, включая пересмотр так называемой Директивы о табачных изделиях. Это может также содержать запреты на продукцию", - говорится в публикации.

Австрийская газета Kronen Zeitung ранее сообщала, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен также поддерживает запрет.

"Возможен также запрет на продажу сигарет. Чтобы сократить потребление табака и никотина, а также зависимость от них, ЕС даже рассматривает возможность запрета на продажу в магазинах, на заправках и киосках", - пишет издание.

"Четко заявленная цель ЕС: защита окружающей среды и здоровья. Эти запреты станут важным шагом на пути к реализации директивы ВОЗ, направленной на защиту грунтовых вод и почвы, а также здоровья человека", - сказано в публикации.

По данным издания, представители правительства Германии, по сообщениям, "приветствовали" запрет фильтров на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам здравоохранения 9 октября, где это предложение впервые обсуждалось. Представительница министерства здравоохранения ФРГ сообщила, что общая позиция ЕС все еще находится в процессе "согласования".

Всемирная организация здравоохранения проведет Конференцию по борьбе против табака (КС-11) в Женеве с 17 по 22 ноября.

В Украине предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет: о чем идет речь30.07.25, 10:10 • 4967 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Женева
Европейская комиссия
Всемирная организация здравоохранения
Европейский Союз
Германия
Урсула фон дер Ляйен