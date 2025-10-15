ЄС розглядає репараційний кредит для України як продовження макрофінансової допомоги - Шмигаль
Київ • УНН
Єврокомісія обговорює використання заморожених російських активів для створення репараційного кредиту Україні. Це стане продовженням макрофінансової допомоги ЄС, що обговорювалося на зустрічі міністра оборони України Дениса Шмигаля з європейськими комісарами.
У Брюсселі відбулася зустріч міністра оборони України Дениса Шмигаля з Єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом та Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Головною темою обговорення стало фінансування українського сектору оборони та залучення України до європейської ініціативи SAFE, що підтримує розвиток оборонної промисловості ЄС. Про це Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє УНН.
Деталі
Особливу увагу приділили використанню заморожених російських активів для підтримки України, зокрема перспективі створення репараційного кредиту як продовження макрофінансової допомоги ЄС (ERA Loans).
Також детально розглянули європейську ініціативу "Стіна дронів". Триває робота над дорожньою картою цього масштабного проєкту зі створення оборонної екосистеми, важливою складовою якої стане Україна. Маючи унікальний бойовий досвід та розвинені технологічні рішення, Україна готова координувати реалізацію "Стіни дронів" разом із партнерами та інтегрувати власні перевірені інновації
Він наголосив, що євроінтеграція є ключовою гарантією безпеки України та подякував ЄС за постійну підтримку, конструктивний діалог і партнерство.
