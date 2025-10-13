Шмигаль обговорив із Каллас посилення безпеки України та Європи: деталі

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив посилення безпеки України та Європи під час зустрічі з Високою представницею ЄС Каєю Каллас, передає УНН.

Шмигаль наголосив, що Європейський Союз став потужним партнером України у війні з росією.

Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE. Наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони

За словами Шмигаля, Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи.

іВід початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку. Наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти рф