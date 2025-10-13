Шмигаль обговорив із Каллас посилення безпеки України та Європи: деталі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з Високою представницею ЄС Каєю Каллас посилення безпеки України та Європи. Вони скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.
Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив посилення безпеки України та Європи під час зустрічі з Високою представницею ЄС Каєю Каллас, передає УНН.
Деталі
Шмигаль наголосив, що Європейський Союз став потужним партнером України у війні з росією.
Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE. Наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони
За словами Шмигаля, Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи.
ЄС потрібні антидронові системи й фінансування, щоб рухатися далі - Каллас13.10.25, 13:14 • 2688 переглядiв
іВід початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку. Наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти рф
Крім того, Шмигаль та Каллас скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік. Важливо, щоб російські гроші надалі працювали на користь України.
Наше партнерство — це основа майбутньої безпеки. Разом ми здатні побудувати сильну та згуртовану Європу, здатну дати відсіч будь-яким загрозам
Голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: у фокусі переговорів - підтримка України13.10.25, 10:28 • 2812 переглядiв