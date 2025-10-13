Шмыгаль обсудил с Каллас усиление безопасности Украины и Европы: детали

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил усиление безопасности Украины и Европы во время встречи с Высоким представителем ЕС Каей Каллас, передает УНН.

Шмыгаль подчеркнул, что Европейский Союз стал мощным партнером Украины в войне с россией.

Обсудили совместные проекты в производстве вооружений, обмен технологиями и участие в коллективных инициативах ЕС, в частности в проекте SAFE. Подчеркнул необходимость более тесной интеграции Украины в общую систему коллективной обороны

По словам Шмыгаля, Украина доказала, что является незаменимым союзником в защите Европы.

С начала полномасштабной войны ЕС и государства-члены оказывают военную и техническую помощь, обучают украинских военных в рамках программы EUMAM Ukraine, а также ввели 18 пакетов санкций против агрессора. Искренне благодарим за эту непоколебимую поддержку. Подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ