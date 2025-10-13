Шмыгаль обсудил с Каллас усиление безопасности Украины и Европы: детали
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Высоким представителем ЕС Каей Каллас усиление безопасности Украины и Европы. Они скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил усиление безопасности Украины и Европы во время встречи с Высоким представителем ЕС Каей Каллас, передает УНН.
Детали
Шмыгаль подчеркнул, что Европейский Союз стал мощным партнером Украины в войне с россией.
Обсудили совместные проекты в производстве вооружений, обмен технологиями и участие в коллективных инициативах ЕС, в частности в проекте SAFE. Подчеркнул необходимость более тесной интеграции Украины в общую систему коллективной обороны
По словам Шмыгаля, Украина доказала, что является незаменимым союзником в защите Европы.
С начала полномасштабной войны ЕС и государства-члены оказывают военную и техническую помощь, обучают украинских военных в рамках программы EUMAM Ukraine, а также ввели 18 пакетов санкций против агрессора. Искренне благодарим за эту непоколебимую поддержку. Подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ
Кроме того, Шмыгаль и Каллас скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год. Важно, чтобы российские деньги в дальнейшем работали на пользу Украины.
Наше партнерство — это основа будущей безопасности. Вместе мы способны построить сильную и сплоченную Европу, способную дать отпор любым угрозам
