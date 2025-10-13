Шмыгаль обсудил с Каллас усиление безопасности Украины и Европы: детали

$41.600.10
Эксклюзив
14:15 • 508 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2334 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7426 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10644 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14132 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11416 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13267 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17844 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25835 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24733 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах13 октября, 04:29 • 19266 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 48097 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 10357 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 19413 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 16327 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 4470 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 14115 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 25829 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 24725 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 30407 просмотра
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Елена Соседка
Майя Санду
Украина
Израиль
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 680 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 41589 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 73290 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 76281 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 77113 просмотра
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101
Лекарственные средства
Шмыгаль обсудил с Каллас усиление безопасности Украины и Европы: детали

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Высоким представителем ЕС Каей Каллас усиление безопасности Украины и Европы. Они скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.

Шмыгаль обсудил с Каллас усиление безопасности Украины и Европы: детали

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил усиление безопасности Украины и Европы во время встречи с Высоким представителем ЕС Каей Каллас, передает УНН.

Детали

Шмыгаль подчеркнул, что Европейский Союз стал мощным партнером Украины в войне с россией.

Обсудили совместные проекты в производстве вооружений, обмен технологиями и участие в коллективных инициативах ЕС, в частности в проекте SAFE. Подчеркнул необходимость более тесной интеграции Украины в общую систему коллективной обороны 

- сообщил министр обороны в Telegram.

По словам Шмыгаля, Украина доказала, что является незаменимым союзником в защите Европы.

ЕС нужны антидроновые системы и финансирование, чтобы двигаться дальше - Каллас13.10.25, 13:14 • 2636 просмотров

С начала полномасштабной войны ЕС и государства-члены оказывают военную и техническую помощь, обучают украинских военных в рамках программы EUMAM Ukraine, а также ввели 18 пакетов санкций против агрессора. Искренне благодарим за эту непоколебимую поддержку. Подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ 

- добавил министр обороны.

Кроме того, Шмыгаль и Каллас скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год. Важно, чтобы российские деньги в дальнейшем работали на пользу Украины.

Наше партнерство — это основа будущей безопасности. Вместе мы способны построить сильную и сплоченную Европу, способную дать отпор любым угрозам 

- резюмировал Шмыгаль.

Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: в фокусе переговоров - поддержка Украины13.10.25, 10:28 • 2804 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль