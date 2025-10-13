Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: в фокусе переговоров - поддержка Украины

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
07:50 • 5742 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 9086 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 7622 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 15039 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 33106 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 41997 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62449 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 36768 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 107154 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 116469 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
63%
750мм
Популярные новости
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48 • 18609 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 19793 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW02:25 • 10472 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 13582 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 25827 просмотра
публикации
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 5710 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62432 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 107140 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 116448 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 58475 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 31055 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 62860 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 66472 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 67750 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 133788 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
9К720 Искандер
Х-101
Кх-59

Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: в фокусе переговоров - поддержка Украины

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев для обсуждения финансовой и военной поддержки. Она также планирует обсудить безопасность энергетического сектора и привлечение России к ответственности.

Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: в фокусе переговоров - поддержка Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев, о чем в понедельник сообщила в X, пишет УНН.

Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении россии к ответственности за ее военные преступления

- написала Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула: "Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки".

В Европе не уверены в последствиях действий с активами России: «мегазайм» Украине в €140 млрд пока «дорабатывают» - FT02.10.25, 15:52 • 2634 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Кайя Каллас
Украина
Киев