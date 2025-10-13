Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: в фокусе переговоров - поддержка Украины
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев для обсуждения финансовой и военной поддержки. Она также планирует обсудить безопасность энергетического сектора и привлечение России к ответственности.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев, о чем в понедельник сообщила в X, пишет УНН.
Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении россии к ответственности за ее военные преступления
Глава дипломатии ЕС подчеркнула: "Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки".
В Европе не уверены в последствиях действий с активами России: «мегазайм» Украине в €140 млрд пока «дорабатывают» - FT02.10.25, 15:52 • 2634 просмотра