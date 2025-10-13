Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: в фокусе переговоров - поддержка Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев, о чем в понедельник сообщила в X, пишет УНН.

Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении россии к ответственности за ее военные преступления - написала Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула: "Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки".

