Голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: у фокусі переговорів - підтримка України
Київ • УНН
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прибула до Києва для обговорення фінансової та військової підтримки. Вона також планує обговорити безпеку енергетичного сектору та притягнення Росії до відповідальності.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прибула до Києва, про що у понеділок повідомила у X, пише УНН.
Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення росії до відповідальності за її воєнні злочини
Голова дипломатії ЄС підкреслила: "Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки".
