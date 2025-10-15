ЕС рассматривает репарационный кредит для Украины как продолжение макрофинансовой помощи - Шмыгаль
Киев • УНН
Еврокомиссия обсуждает использование замороженных российских активов для создания репарационного кредита Украине. Это станет продолжением макрофинансовой помощи ЕС, что обсуждалось на встрече министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с европейскими комиссарами.
В Брюсселе состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с Еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Главной темой обсуждения стало финансирование украинского сектора обороны и привлечение Украины к европейской инициативе SAFE, поддерживающей развитие оборонной промышленности ЕС. Об этом Шмыгаль написал в Телеграме, сообщает УНН.
Подробности
Особое внимание уделили использованию замороженных российских активов для поддержки Украины, в частности перспективе создания репарационного кредита как продолжения макрофинансовой помощи ЕС (ERA Loans).
Минобороны: ИТ-коалиция ускорит цифровизацию и закупки технологий для ВСУ15.10.25, 13:09 • 1312 просмотров
Также подробно рассмотрели европейскую инициативу "Стена дронов". Продолжается работа над дорожной картой этого масштабного проекта по созданию оборонной экосистемы, важной составляющей которой станет Украина. Имея уникальный боевой опыт и развитые технологические решения, Украина готова координировать реализацию "Стены дронов" вместе с партнерами и интегрировать собственные проверенные инновации
Он подчеркнул, что евроинтеграция является ключевой гарантией безопасности Украины и поблагодарил ЕС за постоянную поддержку, конструктивный диалог и партнерство.
Шмыгаль обсудил с Каллас усиление безопасности Украины и Европы: детали13.10.25, 16:14 • 3268 просмотров