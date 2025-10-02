$41.220.08
ЄС пропонує подвоїти тарифну ставку на імпорт сталі до 50% - Bloomberg

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Європейський Союз планує підвищити мита на імпорт сталі до 50%, що узгодить відсоток мита з рівнем США. Це рішення спрямоване на мінімізацію ризику перенаправлення торгівлі та протидію надвиробництву сталі з Китаю.

ЄС пропонує подвоїти тарифну ставку на імпорт сталі до 50% - Bloomberg

Європейський Союз планує підвищити мита на імпорт сталі до 50 %. Це рішення узгодить відсоток мита з рівнем США, які намагаються протидіяти надвиробництву сталі з Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Наразі в ЄС діє тимчасовий механізм захисту сталеливарної галузі, який передбачає мито в 25 % на більшість імпортів після вичерпання квот. Цей механізм закінчується в червні, і ЄС працює над заміною його на більш постійне рішення, яке планує представити наступного тижня.

Європейська Комісія, яка відповідає за торгівельну політику ЄС, має намір підвищити ставку мита до 50 % "щоб мінімізувати ризик перенаправлення торгівлі", згідно з проєктом. Вищий відсоток буде застосовуватися до імпорту після досягнення певної квоти.

Плани передбачають квоти для конкретних видів продукції на основі історичних середніх показників. Комісія також прагне отримати повноваження встановлювати країнозалежні квоти для різних порогів.

За пропозицією, ці заходи переглядатимуть кожні п’ять років з липня 2031 року, щоб оцінити тенденції надвиробництва та їхній вплив на сталевий ринок.

ЄС продовжив пільгові умови імпорту української сталі на 3 роки05.06.25, 14:26 • 2245 переглядiв

Сталеливарна галузь ЄС останніми роками переживає серйозну кризу через дешевий імпорт із Китаю та інших азійських економік. Крім того, президент США Дональд Трамп одразу після вступу на посаду збільшив мита на сталі й алюмінієві імпорти до 50 %.

Глава промисловості ЄС, Стефан Сежурн, заявив на закритій зустрічі, що Комісія планує представити запропоноване підвищення мит на сталь наступного тижня.

Він зазначив, що хоча ЄС й надалі вірить у міжнародний порядок, де торгівля можлива, "ми не будемо єдиними, хто накладатиме на себе принципи, які інші вже не застосовують".

Європейська асоціація сталеливарної промисловості Eurofer давно закликає до жорсткіших заходів з огляду на нову ринкову динаміку та просить створити комплексний режим торгівлі після захисних заходів після 2026 року, щоб протидіяти шкідливим наслідкам глобального надвиробництва сталі на ринок ЄС.

Якщо не буде міцних бар’єрів для імпорту сталі в Європу за цінами нижче собівартості, ключові елементи європейського процвітання - автомобілі, вантажівки, батареї та вітрогенератори - не зможуть бути виготовлені з нашої сталі. Комісія усвідомила ризик і невдовзі почне діяти

- сказав Генрік Адам, генеральний директор Tata Steel Europe

Канада обмежує імпорт сталі - Прем'єр-міністр Карні 17.07.25, 01:13 • 5668 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки