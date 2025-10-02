$41.220.08
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
ЕС предлагает удвоить тарифную ставку на импорт стали до 50% - Bloomberg

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Европейский Союз планирует повысить пошлины на импорт стали до 50%, что согласует процент пошлины с уровнем США. Это решение направлено на минимизацию риска перенаправления торговли и противодействие сверхпроизводству стали из Китая.

ЕС предлагает удвоить тарифную ставку на импорт стали до 50% - Bloomberg

Европейский Союз планирует повысить пошлины на импорт стали до 50%. Это решение согласует процент пошлины с уровнем США, которые пытаются противодействовать перепроизводству стали из Китая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сейчас в ЕС действует временный механизм защиты сталелитейной отрасли, который предусматривает пошлину в 25% на большинство импорта после исчерпания квот. Этот механизм заканчивается в июне, и ЕС работает над заменой его на более постоянное решение, которое планирует представить на следующей неделе.

Европейская Комиссия, отвечающая за торговую политику ЕС, намерена повысить ставку пошлины до 50% "чтобы минимизировать риск перенаправления торговли", согласно проекту. Более высокий процент будет применяться к импорту после достижения определенной квоты.

Планы предусматривают квоты для конкретных видов продукции на основе исторических средних показателей. Комиссия также стремится получить полномочия устанавливать странозависимые квоты для различных порогов.

По предложению, эти меры будут пересматриваться каждые пять лет с июля 2031 года, чтобы оценить тенденции перепроизводства и их влияние на стальной рынок.

ЕС продлил льготные условия импорта украинской стали на 3 года

Сталелитейная отрасль ЕС в последние годы переживает серьезный кризис из-за дешевого импорта из Китая и других азиатских экономик. Кроме того, президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность увеличил пошлины на стальные и алюминиевые импорты до 50%.

Глава промышленности ЕС, Стефан Сежурне, заявил на закрытой встрече, что Комиссия планирует представить предложенное повышение пошлин на сталь на следующей неделе.

Он отметил, что хотя ЕС и в дальнейшем верит в международный порядок, где торговля возможна, "мы не будем единственными, кто будет накладывать на себя принципы, которые другие уже не применяют".

Европейская ассоциация сталелитейной промышленности Eurofer давно призывает к более жестким мерам, учитывая новую рыночную динамику, и просит создать комплексный режим торговли после защитных мер после 2026 года, чтобы противодействовать вредным последствиям глобального перепроизводства стали на рынок ЕС.

Если не будет прочных барьеров для импорта стали в Европу по ценам ниже себестоимости, ключевые элементы европейского процветания - автомобили, грузовики, батареи и ветрогенераторы - не смогут быть изготовлены из нашей стали. Комиссия осознала риск и вскоре начнет действовать

- сказал Хенрик Адам, генеральный директор Tata Steel Europe

Канада ограничивает импорт стали - Премьер-министр Карни

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты