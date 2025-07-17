Канада ограничивает импорт стали - Премьер-министр Карни
Киев • УНН
Канада ограничит беспошлинный импорт дешевой иностранной стали, чтобы помочь производителям, пострадавшим от пошлин США. Премьер-министр Марк Карни заявил о приоритете канадской стали в крупных проектах и инвестициях в производство.
Премьер-министр Марк Карни объявил, что Канада ограничит беспошлинный импорт дешевой иностранной стали, чтобы помочь производителям, пострадавшим от пошлин, введенных США. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу канадского чиновника в социальной сети Х (Twitter).
Итак, мы собираемся ограничить и сократить импорт иностранной стали, а также отдавать приоритет канадской стали, строя крупные проекты и дома по всей стране. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, мы значительно инвестируем в рабочую силу и производство. Пришло время строить Канаду сильной с канадскими работниками и канадской сталью
Премьер-министр добавил, что торговый ландшафт изменился, и пришло время трансформировать сталелитейную промышленность Канады, чтобы соответствовать этому моменту.
Напомним
Правительство Канады ввело тарифные квоты на импорт сталелитейной продукции из стран, не имеющих соглашений о свободной торговле, с 27 июня 2025 года. Превышение определенных лимитов будет облагаться дополнительной 50% пошлиной.
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