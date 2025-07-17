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Канада ограничивает импорт стали - Премьер-министр Карни

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Канада ограничит беспошлинный импорт дешевой иностранной стали, чтобы помочь производителям, пострадавшим от пошлин США. Премьер-министр Марк Карни заявил о приоритете канадской стали в крупных проектах и инвестициях в производство.

Канада ограничивает импорт стали - Премьер-министр Карни

Премьер-министр Марк Карни объявил, что Канада ограничит беспошлинный импорт дешевой иностранной стали, чтобы помочь производителям, пострадавшим от пошлин, введенных США. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу канадского чиновника в социальной сети Х (Twitter).

Итак, мы собираемся ограничить и сократить импорт иностранной стали, а также отдавать приоритет канадской стали, строя крупные проекты и дома по всей стране. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, мы значительно инвестируем в рабочую силу и производство. Пришло время строить Канаду сильной с канадскими работниками и канадской сталью

- говорится в сообщении Карни.

Премьер-министр добавил, что торговый ландшафт изменился, и пришло время трансформировать сталелитейную промышленность Канады, чтобы соответствовать этому моменту.

Напомним

Правительство Канады ввело тарифные квоты на импорт сталелитейной продукции из стран, не имеющих соглашений о свободной торговле, с 27 июня 2025 года. Превышение определенных лимитов будет облагаться дополнительной 50% пошлиной.

Канада объявила масштабные санкции против россии: подробности17.06.25, 22:53 • 3358 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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