Канада обмежує імпорт сталі - Прем'єр-міністр Карні
Київ • УНН
Канада обмежить безмитний імпорт дешевої іноземної сталі, щоб допомогти виробникам, які постраждали від мит США. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив про пріоритет канадської сталі у великих проектах та інвестиції у виробництво.
Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що Канада обмежить безмитний імпорт дешевої іноземної сталі, щоб допомогти виробникам, які постраждали від мит, запроваджених США. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку канадського урядовця у соціальній мережі Х (Twitter).
Отже, ми збираємося обмежити та скоротити імпорт іноземної сталі, а також надавати пріоритет канадській сталі, будуючи великі проекти та будинки по всій країні. Щоб задовольнити цей зростаючий попит, ми значно інвестуємо в робочу силу та виробництво. Настав час будувати Канаду сильною з канадськими працівниками та канадською сталлю
Прем'єр-міністр додав, що торговельний ландшафт змінився, і настав час трансформувати сталеливарну промисловість Канади, щоб відповідати цьому моменту.
Нагадаємо
Уряд Канади запровадив тарифні квоти на імпорт сталеливарної продукції з країн, що не мають угод про вільну торгівлю, з 27 червня 2025 року. Перевищення визначених лімітів оподатковуватиметься додатковим 50% митом.
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