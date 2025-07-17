Канада обмежує імпорт сталі - Прем'єр-міністр Карні

Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що Канада обмежить безмитний імпорт дешевої іноземної сталі, щоб допомогти виробникам, які постраждали від мит, запроваджених США. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку канадського урядовця у соціальній мережі Х (Twitter).

Отже, ми збираємося обмежити та скоротити імпорт іноземної сталі, а також надавати пріоритет канадській сталі, будуючи великі проекти та будинки по всій країні. Щоб задовольнити цей зростаючий попит, ми значно інвестуємо в робочу силу та виробництво. Настав час будувати Канаду сильною з канадськими працівниками та канадською сталлю - йдеться у дописі Карні.

Прем'єр-міністр додав, що торговельний ландшафт змінився, і настав час трансформувати сталеливарну промисловість Канади, щоб відповідати цьому моменту.

Нагадаємо

Уряд Канади запровадив тарифні квоти на імпорт сталеливарної продукції з країн, що не мають угод про вільну торгівлю, з 27 червня 2025 року. Перевищення визначених лімітів оподатковуватиметься додатковим 50% митом.

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